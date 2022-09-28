https://ria.ru/20220928/byudzhet-1820133165.html

В Минфине рассказали о переходе к новому бюджетному правилу

В Минфине рассказали о переходе к новому бюджетному правилу - РИА Новости, 28.09.2022

В Минфине рассказали о переходе к новому бюджетному правилу

Расходы бюджета РФ на 2023-2025 годы на уровне, немного превышающем 29 триллионов рублей в год, являются максимально высокими, они рассчитаны исходя из... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:05

2022-09-28T17:05

2022-09-28T17:05

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

экономика

антон силуанов

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на 2023-2025 годы на уровне, немного превышающем 29 триллионов рублей в год, являются максимально высокими, они рассчитаны исходя из постепенного перехода к новому бюджетному правилу, которое ограничивает расходование нефтегазовых доходов 8 триллионами рублей в год вне зависимости от цены нефти, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета РФ на 2023-2025 годы. Согласно документу, расходы казны составят 29,056 триллиона рублей в 2023 году, 29,432 триллиона рублей в 2024 году и 29,244 триллиона рублей в 2025 году. В текущем году, согласно внесенным документам, они составят 29,006 триллиона рублей."Эти 29 с небольшим (триллионов рублей расходов – ред.) в 2025 году – это расходы по бюджетному правилу", - сказал Силуанов. Такой уровень расходов, по его словам, позволяет к 2025 году свести бюджет с дефицитом в 0,7% ВВП, который Минфин считает первичным балансом. "Надо жить по средствам. Эти средства мы определили как 8 триллионов базовых (нефтегазовых доходов – ред.), все остальные - ненефтегазовые (доходы – ред.) и первичный баланс", – сказал он.Бюджетное правило, которое ограничивало расходование нефтегазовых доходов, было приостановлено в текущем году. Оно определяло предельный уровень цены нефти, доходы от превышения которой шли не на расходы бюджета, а пополняли ФНБ. Приостановка правила позволила властям решить текущие задачи, но это привело к росту расходов."Мы сейчас расходы поднакопили – у нас оценка около 29 триллионов рублей, и примерно такой же объем расходов мы тянем на предстоящую трехлетку", – сказал министр. Экономический блок правительства, по его словам, настаивал на увеличении расходов, но Минфину удалось отстоять свою позицию. "Мы не можем расти в расходах, потому что они уже выросли в текущем году, и они являются максимально высокими", - подчеркнул Силуанов.Новое правило, которое легло в основу проекта бюджета, позволяет направлять на расходы все ненефтегазовые доходы, а также нефтегазовые в пределах 8 триллионов рублей в год в 2023-2025 годах с последующей индексацией этой суммы за пределами трехлетки. "Все, что будет выше - в кубышку," – заявил Силуанов. Эти средства, как и прежде, Минфин будет хранить на счетах ЦБ, а регулятор сможет по своему усмотрению приобретать на них юани либо держать в рублях, добавил он.При этом в 2023 и 2024 годах в бюджете предусмотрена возможность использования ФНБ на финансирование дефицита бюджета, а в 2025 году Минфин рассчитывает свести бюджет "без дополнительной подпитки". Дефицит бюджета ожидается на уровне 2% ВВП в 2023 году, 1,4% в 2024 году и 0,7% в 2025 году. Минфин планирует по возможности закрывать его с помощью заимствований. "ФНБ нужно максимально сдержано задействовать, потому что это подушка безопасности. И если рынок дает деньги – будем брать на рынке", - сказал министр финансов.

https://ria.ru/20220616/siluanov-1795681216.html

https://ria.ru/20220928/byudzhet-1820034863.html

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Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика, антон силуанов