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Боня удалила пост о трагедии в горах - РИА Новости, 28.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220928/bonya-1820054784.html
Боня удалила пост о трагедии в горах
Боня удалила пост о трагедии в горах - РИА Новости, 28.09.2022
Боня удалила пост о трагедии в горах
На глазах у Виктории Бони в Гималаях произошла трагедия. Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсети. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:03
2022-09-28T14:03
шоубиз
виктория боня
знаменитости
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На глазах у Виктории Бони в Гималаях произошла трагедия. Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсети. Она разместила видео со сходом лавины. Есть пострадавшие. Несколько человек, по словам Бони, погибли.Вскоре после публикации Виктория удалила этот пост."Это очень личное и для многих семей и людей здесь имеет личную боль. Ни в коем случае не хотела никого обидеть, а если обидела, то приношу свои искренние извинения!" — объяснила свое решение Боня.Через несколько часов девушка разместила эти кадры в другом своем микроблоге."По многочисленным просьбам я залила видео со сходом лавины на горе Манаслу к себе в Telegram-канал", — заявила Виктория. На кадрах запечатлено, как альпинисты группируются, чтобы переждать непогоду. Судя по ролику, был сильный ветер, комки снега и, вероятно, чье-то снаряжение летели вниз по склону. Вдалеке видно двух человек. Один из них катился кубарем, другой вниз головой.
https://ria.ru/20220325/bonya-1780016214.html
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виктория боня, знаменитости
Шоубиз, Виктория Боня, Знаменитости
14:03 28.09.2022
 
Боня удалила пост о трагедии в горах

Боня удалила пост о трагедии в Гималаях и объяснила свой поступок

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкМодель, телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 69-го Каннского кинофестиваля
Модель, телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 69-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На глазах у Виктории Бони в Гималаях произошла трагедия. Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсети.
Она разместила видео со сходом лавины. Есть пострадавшие. Несколько человек, по словам Бони, погибли.
Вскоре после публикации Виктория удалила этот пост.
"Это очень личное и для многих семей и людей здесь имеет личную боль. Ни в коем случае не хотела никого обидеть, а если обидела, то приношу свои искренние извинения!" — объяснила свое решение Боня.
Через несколько часов девушка разместила эти кадры в другом своем микроблоге.
"По многочисленным просьбам я залила видео со сходом лавины на горе Манаслу к себе в Telegram-канал", — заявила Виктория.
На кадрах запечатлено, как альпинисты группируются, чтобы переждать непогоду. Судя по ролику, был сильный ветер, комки снега и, вероятно, чье-то снаряжение летели вниз по склону. Вдалеке видно двух человек. Один из них катился кубарем, другой вниз головой.
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