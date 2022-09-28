https://ria.ru/20220928/bonya-1820054784.html

Боня удалила пост о трагедии в горах

Боня удалила пост о трагедии в горах - РИА Новости, 28.09.2022

Боня удалила пост о трагедии в горах

На глазах у Виктории Бони в Гималаях произошла трагедия. Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсети. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:03

2022-09-28T14:03

2022-09-28T14:03

шоубиз

виктория боня

знаменитости

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На глазах у Виктории Бони в Гималаях произошла трагедия. Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсети. Она разместила видео со сходом лавины. Есть пострадавшие. Несколько человек, по словам Бони, погибли.Вскоре после публикации Виктория удалила этот пост."Это очень личное и для многих семей и людей здесь имеет личную боль. Ни в коем случае не хотела никого обидеть, а если обидела, то приношу свои искренние извинения!" — объяснила свое решение Боня.Через несколько часов девушка разместила эти кадры в другом своем микроблоге."По многочисленным просьбам я залила видео со сходом лавины на горе Манаслу к себе в Telegram-канал", — заявила Виктория. На кадрах запечатлено, как альпинисты группируются, чтобы переждать непогоду. Судя по ролику, был сильный ветер, комки снега и, вероятно, чье-то снаряжение летели вниз по склону. Вдалеке видно двух человек. Один из них катился кубарем, другой вниз головой.

https://ria.ru/20220325/bonya-1780016214.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

виктория боня, знаменитости