https://ria.ru/20220928/bezhenka-1819953154.html
Украинка решила выбить двери в доме бойфренда-британца и попала в полицию
Украинка решила выбить двери в доме бойфренда-британца и попала в полицию - РИА Новости, 28.09.2022
Украинка решила выбить двери в доме бойфренда-британца и попала в полицию
Британская полиция арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом ее бывшего бойфренда, местного жителя Энтони Гарнетта, об этом... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:42
2022-09-28T01:42
2022-09-28T12:00
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Британская полиция арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом ее бывшего бойфренда, местного жителя Энтони Гарнетта, об этом сообщает издание The Daily Mail.Ранее стало известно, что Гарнетт расстался с беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях, из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор украинка "схватила нож и несколько раз ударила им в стену".По данным газеты, после разрыва Каркадым дважды пыталась проникнуть в дом Гарнетта, чтобы поговорить с ним, оба раза ее задерживала полиция. В последний раз правоохранителей вызвали соседи, услышав крики украинки возле съемного жилья Гарнетта, когда она пыталась "выбить входную дверь", однако та бросилась бежать. В результате офицеры обнаружили ее "прячущейся в близлежащих кустах". На кадрах, оказавшихся в распоряжении The Daily Mail, можно увидеть, как кричащую по-английски Каркадым сажают в полицейский автомобиль.Сама девушка заявила изданию, что "опустошена" разрывом с Гарнеттом. "Я потеряна. У меня разбито сердце, но я все еще испытываю чувства к Энтони. У меня здесь никого нет. Ни дома, ни денег. У меня нет друзей", — пожаловалась она. По словам Каркадым, полиция предупредила ее о том, что ей запрещено пытаться общаться с Гарнеттом, иначе ее ожидает повторный арест и предъявление обвинения.Как утверждает беженка, она "никогда не причиняла вреда Энтони" и не нападала на него. По ее словам, Гарнетт расстался со ней "с помощью сообщения" и "выбросил ее на улицу", показав себя "другим человеком". При этом она призналась, что инцидент с ножом имел место, однако британца якобы в тот момент даже не было дома.Как отмечает The Daily Mail, срок действия визы Каркадым, которая давала ей статус беженки, истекает через несколько недель. Сам Гарнетт сообщил изданию, что украинка попала в "идеальный шторм". "У нее закончилась виза и у нее ничего нет в этой стране. Она больше не со мной, и у нее нет причин оставаться", — указал он, выразив надежду, что Каркадым "будет в безопасности" на родине во Львове.Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей. Новые отношения продлились четыре с половиной месяца. Мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали. При этом по настоянию девушки британец приютил еще одну эмигрантку и ее молодого человека из Кременчуга.
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в мире, украина, львов, великобритания, кременчуг
В мире, Украина, Львов, Великобритания, Кременчуг
01:42 28.09.2022 (обновлено: 12:00 28.09.2022)
Украинка решила выбить двери в доме бойфренда-британца и попала в полицию
Британская полиция арестовала спрятавшуюся в кустах после ссоры с другом украинку Каркадым
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Британская полиция арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом ее бывшего бойфренда, местного жителя Энтони Гарнетта, об этом сообщает
издание The Daily Mail.
Ранее стало известно, что Гарнетт расстался с беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях, из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор украинка "схватила нож и несколько раз ударила им в стену".
По данным газеты, после разрыва Каркадым дважды пыталась проникнуть в дом Гарнетта, чтобы поговорить с ним, оба раза ее задерживала полиция. В последний раз правоохранителей вызвали соседи, услышав крики украинки возле съемного жилья Гарнетта, когда она пыталась "выбить входную дверь", однако та бросилась бежать. В результате офицеры обнаружили ее "прячущейся в близлежащих кустах". На кадрах, оказавшихся в распоряжении The Daily Mail, можно увидеть, как кричащую по-английски Каркадым сажают в полицейский автомобиль.
Сама девушка заявила изданию, что "опустошена" разрывом с Гарнеттом. "Я потеряна. У меня разбито сердце, но я все еще испытываю чувства к Энтони. У меня здесь никого нет. Ни дома, ни денег. У меня нет друзей", — пожаловалась она. По словам Каркадым, полиция предупредила ее о том, что ей запрещено пытаться общаться с Гарнеттом, иначе ее ожидает повторный арест и предъявление обвинения.
Как утверждает беженка, она "никогда не причиняла вреда Энтони" и не нападала на него. По ее словам, Гарнетт расстался со ней "с помощью сообщения" и "выбросил ее на улицу", показав себя "другим человеком". При этом она призналась, что инцидент с ножом имел место, однако британца якобы в тот момент даже не было дома.
Как отмечает The Daily Mail, срок действия визы Каркадым, которая давала ей статус беженки, истекает через несколько недель. Сам Гарнетт сообщил изданию, что украинка попала в "идеальный шторм". "У нее закончилась виза и у нее ничего нет в этой стране. Она больше не со мной, и у нее нет причин оставаться", — указал он, выразив надежду, что Каркадым "будет в безопасности" на родине во Львове
.
Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании
разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей. Новые отношения продлились четыре с половиной месяца. Мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали. При этом по настоянию девушки британец приютил еще одну эмигрантку и ее молодого человека из Кременчуга
.