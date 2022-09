https://ria.ru/20220928/bezhenka-1819953154.html

Украинка решила выбить двери в доме бойфренда-британца и попала в полицию

Украинка решила выбить двери в доме бойфренда-британца и попала в полицию - РИА Новости, 28.09.2022

Украинка решила выбить двери в доме бойфренда-британца и попала в полицию

Британская полиция арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом ее бывшего бойфренда, местного жителя Энтони Гарнетта, об этом... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T01:42

2022-09-28T01:42

2022-09-28T12:00

в мире

украина

львов

великобритания

кременчуг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577030788_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_3a251c7b79df607f01d30be027c08bcc.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Британская полиция арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом ее бывшего бойфренда, местного жителя Энтони Гарнетта, об этом сообщает издание The Daily Mail.Ранее стало известно, что Гарнетт расстался с беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях, из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор украинка "схватила нож и несколько раз ударила им в стену".По данным газеты, после разрыва Каркадым дважды пыталась проникнуть в дом Гарнетта, чтобы поговорить с ним, оба раза ее задерживала полиция. В последний раз правоохранителей вызвали соседи, услышав крики украинки возле съемного жилья Гарнетта, когда она пыталась "выбить входную дверь", однако та бросилась бежать. В результате офицеры обнаружили ее "прячущейся в близлежащих кустах". На кадрах, оказавшихся в распоряжении The Daily Mail, можно увидеть, как кричащую по-английски Каркадым сажают в полицейский автомобиль.Сама девушка заявила изданию, что "опустошена" разрывом с Гарнеттом. "Я потеряна. У меня разбито сердце, но я все еще испытываю чувства к Энтони. У меня здесь никого нет. Ни дома, ни денег. У меня нет друзей", — пожаловалась она. По словам Каркадым, полиция предупредила ее о том, что ей запрещено пытаться общаться с Гарнеттом, иначе ее ожидает повторный арест и предъявление обвинения.Как утверждает беженка, она "никогда не причиняла вреда Энтони" и не нападала на него. По ее словам, Гарнетт расстался со ней "с помощью сообщения" и "выбросил ее на улицу", показав себя "другим человеком". При этом она призналась, что инцидент с ножом имел место, однако британца якобы в тот момент даже не было дома.Как отмечает The Daily Mail, срок действия визы Каркадым, которая давала ей статус беженки, истекает через несколько недель. Сам Гарнетт сообщил изданию, что украинка попала в "идеальный шторм". "У нее закончилась виза и у нее ничего нет в этой стране. Она больше не со мной, и у нее нет причин оставаться", — указал он, выразив надежду, что Каркадым "будет в безопасности" на родине во Львове.Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей. Новые отношения продлились четыре с половиной месяца. Мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали. При этом по настоянию девушки британец приютил еще одну эмигрантку и ее молодого человека из Кременчуга.

https://ria.ru/20220927/bezhentsy-1819925309.html

украина

львов

великобритания

кременчуг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, львов, великобритания, кременчуг