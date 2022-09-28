https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820169624.html

В Белоруссии рассказали, сколько россиян посетили страну в 2022 году

В Белоруссии рассказали, сколько россиян посетили страну в 2022 году - РИА Новости, 28.09.2022

В Белоруссии рассказали, сколько россиян посетили страну в 2022 году

Белоруссию в этом году посетили свыше 300 тысяч гостей из России, сообщила директор департамента по туризму министерства спорта и туризма республики Ирина... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:57

2022-09-28T18:57

2022-09-28T18:57

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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Белоруссию в этом году посетили свыше 300 тысяч гостей из России, сообщила директор департамента по туризму министерства спорта и туризма республики Ирина Воронович."По сравнению с 2021 годом количество путешественников (в Белоруссии – ред.) увеличилось. Мы это видим по наполнению и санаторно-курортных учреждений, и гостиниц, и агроусадеб", – сказала Воронович на пресс-конференции в Минске. Эта статистика не учитывает тех, кто находился в командировке, подчеркнула она. По словам Воронович, доля российских туристов в общем числе посещающих Белоруссию иностранцев очень высока. "Летом себя хорошо зарекомендовали шоп-туры, которые никогда ранее так не были развиты", – добавила она. Также появилась заинтересованность в историческом туризме, связанном с событиями Великой Отечественной войны.Вместе с тем глава департамента отметила, что не располагает полной статистикой по въездному туризму в Белоруссию за истекший летний период, точные данные будут примерно к ноябрю.В свою очередь председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый сообщал РИА Новости, что турпоток из России в Белоруссию на фоне западных санкций вырос, вернувшись к объемам доковидного периода. Как подчеркнул эксперт, этому поспособствовали не столько снятие ковидных ограничений между странами и улучшение транспортного сообщения, сколько санкции в отношении России и уход ряда западных компаний с российского рынка. Гулый отметил, что подавляющее большинство россиян – это не организованные туристы, а самостоятельные, поэтому их точное количество затруднительно подсчитать.

https://ria.ru/20220818/shoptury-1810433268.html

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