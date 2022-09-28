https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820102247.html

В Белоруссии будут судить заочно членов координационного совета оппозиции

В Белоруссии будут судить заочно членов координационного совета оппозиции - РИА Новости, 28.09.2022

В Белоруссии будут судить заочно членов координационного совета оппозиции

Вопрос о начале спецпроизводства в отношении участников координационного совета оппозиции рассмотрят в Белоруссии в ближайшее время, сообщили в Следственном... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:01

2022-09-28T16:01

2022-09-28T17:44

в мире

александр лукашенко

светлана тихановская

минск

литва

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Вопрос о начале спецпроизводства в отношении участников координационного совета оппозиции рассмотрят в Белоруссии в ближайшее время, сообщили в Следственном комитете республики.В июле в белорусское законодательство был введен институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами страны."В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос о начале специального производства в отношении руководителей и участников так называемого "координационного совета", которые с целью захвата власти неконституционным путем создали экстремистское формирование и призывали к санкциям и иным незаконным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - сообщили в СК.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует новой избирательной кампании.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://ria.ru/20220928/tsepkalo-1820094502.html

https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820100118.html

минск

литва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, светлана тихановская, минск, литва, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф)