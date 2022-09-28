16:01 28.09.2022 (обновлено: 17:44 28.09.2022)
В Белоруссии будут судить заочно членов координационного совета оппозиции
В Белоруссии рассмотрят вопрос о спецпроизводстве против координационного совета оппозиции
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники СК и МВД Республики Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Вопрос о начале спецпроизводства в отношении участников координационного совета оппозиции рассмотрят в Белоруссии в ближайшее время, сообщили в Следственном комитете республики.
В июле в белорусское законодательство был введен институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами страны.
"В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос о начале специального производства в отношении руководителей и участников так называемого "координационного совета", которые с целью захвата власти неконституционным путем создали экстремистское формирование и призывали к санкциям и иным незаконным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - сообщили в СК.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует новой избирательной кампании.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.