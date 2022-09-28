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В Белоруссии будут судить заочно членов координационного совета оппозиции - РИА Новости, 28.09.2022
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В Белоруссии будут судить заочно членов координационного совета оппозиции
В Белоруссии будут судить заочно членов координационного совета оппозиции - РИА Новости, 28.09.2022
В Белоруссии будут судить заочно членов координационного совета оппозиции
Вопрос о начале спецпроизводства в отношении участников координационного совета оппозиции рассмотрят в Белоруссии в ближайшее время, сообщили в Следственном... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:01
2022-09-28T17:44
в мире
александр лукашенко
светлана тихановская
минск
литва
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Вопрос о начале спецпроизводства в отношении участников координационного совета оппозиции рассмотрят в Белоруссии в ближайшее время, сообщили в Следственном комитете республики.В июле в белорусское законодательство был введен институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами страны."В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос о начале специального производства в отношении руководителей и участников так называемого "координационного совета", которые с целью захвата власти неконституционным путем создали экстремистское формирование и призывали к санкциям и иным незаконным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - сообщили в СК.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует новой избирательной кампании.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
https://ria.ru/20220928/tsepkalo-1820094502.html
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в мире, александр лукашенко, светлана тихановская, минск, литва, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Минск, Литва, Белоруссия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:01 28.09.2022 (обновлено: 17:44 28.09.2022)
 
В Белоруссии будут судить заочно членов координационного совета оппозиции

В Белоруссии рассмотрят вопрос о спецпроизводстве против координационного совета оппозиции

© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники СК и МВД Республики Беларусь
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь. Архивное фото
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Вопрос о начале спецпроизводства в отношении участников координационного совета оппозиции рассмотрят в Белоруссии в ближайшее время, сообщили в Следственном комитете республики.
В июле в белорусское законодательство был введен институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами страны.
Валерий Цепкало - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
15:41
СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало
"В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос о начале специального производства в отношении руководителей и участников так называемого "координационного совета", которые с целью захвата власти неконституционным путем создали экстремистское формирование и призывали к санкциям и иным незаконным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - сообщили в СК.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует новой избирательной кампании.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
15:58
СК Белоруссии начал спецпроизводство против членов центра "Весна"
 
В миреАлександр ЛукашенкоСветлана ТихановскаяМинскЛитваБелоруссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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