https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820100118.html

СК Белоруссии начал спецпроизводство против членов центра "Весна"

СК Белоруссии начал спецпроизводство против членов центра "Весна" - РИА Новости, 28.09.2022

СК Белоруссии начал спецпроизводство против членов центра "Весна"

Следственный комитет Белоруссии начал спецпроизводство против членов правозащитного центра "Весна" и редакции группы Telegram-каналов Nexta, сообщил начальник... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:58

2022-09-28T15:58

2022-09-28T16:39

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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии начал спецпроизводство против членов правозащитного центра "Весна" и редакции группы Telegram-каналов Nexta, сообщил начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции СК Владимир Шишко.В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предполагающий возможность заочного суда в отношении обвиняемых по отдельным уголовным статьям, находящихся за пределами страны. Законом вводится институт специального (заочного) производства по уголовным делам за акт терроризма, геноцид, наемничество, измену государству, диверсию, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки, призывы к санкциям. Эти поправки делают возможным выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба."В настоящее время главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции начато специальное производство в отношении участников и руководителей "Правозащитный центр "Весна", осуществлявших финансирование протестной деятельности в Беларуси, (редакции группы Telegram-каналов) "Нехта", которые координировали протестную экстремистскую и террористическую деятельность в нашей стране", - приводит слова Шишко официальный Telegram-канал ведомства.Ранее СК республики завел уголовное дело против правозащитного центра "Весна", не зарегистрированного в Белоруссии официально, по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В центре поясняли, что следствие подозревает его в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий. Ряд сотрудников центра находятся под стражей, в том числе были задержаны лидеры центра Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович. Некоторые сотрудники покинули Белоруссию. Информация Тelegram-канала центра "Весна" и ее аналоги в соцсетях признаны в стране экстремистскими материалами.В апреле Верховный суд Белоруссии признал группу Telegram-каналов Nexta террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta.Основателя группы Telegram-каналов Nexta Степана Путило и других лиц, задействованных в ее работе, в Белоруссии обвинили в организации и руководстве деятельностью террористической организации. До этого Telegram-каналы группы Nexta были признаны в Белоруссии экстремистским формированием. Путило и еще один основатель этих Telegram-каналов Роман Протасевич, на тот момент находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции.Протасевич был задержан в конце мая 2021 года в минском аэропорту, когда там из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным, экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В выдаче Путило Польша отказала.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220928/tsepkalo-1820094502.html

https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820102247.html

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Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, весна, алесь беляцкий (александр беляцкий), роман протасевич, минск, афины