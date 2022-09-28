https://ria.ru/20220928/bekmansurov-1820041389.html

Бекмансуров предлагал однокласснику вместе убить людей

Бекмансуров предлагал однокласснику вместе убить людей - РИА Новости, 28.09.2022

Бекмансуров предлагал однокласснику вместе убить людей

Одноклассник студента Тимура Бекмансурова рассказал, что однажды тот предложил ему вместе совершить массовое убийство, расстреляв людей или врезавшись в толпу... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:09

2022-09-28T13:09

2022-09-28T13:09

происшествия

пермский край

пермский краевой суд

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. Одноклассник студента Тимура Бекмансурова рассказал, что однажды тот предложил ему вместе совершить массовое убийство, расстреляв людей или врезавшись в толпу на автомобиле, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня Пермский краевой суд огласил данные допроса Ивана Копытова, который учился вместе с Бекмансуровым в школе. Мальчики не были близкими друзьями, но поддерживали приятельские отношения. По словам свидетеля, Бекмансуров был замкнутым, в школе его никто не обижал, учился он удовлетворительно, а с учителями поддерживал нейтральные отношения."Зимой 2021 года перед уроком в школьном туалете Бекмансуров спросил о моих планах на жизнь, а потом предложил мне или совместно с ним совершить массовое убийство: расстрелять людей или сбить несколько человек на крупногабаритном автомобиле, или мне кого-то убить, а он снимет это на камеру. Подробности он не озвучивал, только сказал, что хочет снять фильм на тему убийства. Я отказался и посоветовал ему тоже так не поступать", — указано в показаниях юноши. Он добавил, что не воспринял предложение всерьез, поэтому никому о нем не рассказывал. Свидетель уточнил, что Бекмансуров не пил и не курил, объясняя это проблемами с печенью и астмой, однако сообщал о желании попробовать наркотики — ЛСД или экстази. Школьные товарищи Копытова ему рассказывали, что Бекмансуров как-то раз разговаривал дома со своей рукой после употребления наркотиков. Также он делился планами о покупке оружия, так как хотел увлечься стрельбой."В разговорах с одноклассниками он часто разговаривал об оружии, хорошо разбирался в его видах, много про это читал. Иногда рисовал свастику на парте. От одноклассников мне известно, что Бекмансуров говорил о желании совершить теракт, расстреляв учеников нашей школы. Еще как-то он высказывал угрозы в адрес учительницы, которая поставила ему три", — добавил Копытов.Свидетель уточнил, что отец Бекмансурова был военным, мама — бухгалтером, вместе родители не проживали, отношения с матерью у юноши складывались "не очень хорошо". Он подчеркнул, что от других учеников Бекмансуров особо не отличался, кроме повышенного интереса к указанной выше тематике.На судебном заседании в среду показания дали также две студентки, которые оказались рядом с Бекмансуровым, когда он 20 сентября 2021 года в вузе стрелял по людям, но смогли спастись. Одна из девушек шла вместе с подругой Александрой Моховой по коридору на занятие. Услышав выстрелы, она "осознала опасность" и решила бежать из здания, так как росла в военном городке и точно распознала звуки оружия. Студентка предупредила подругу, но та боялась опоздать на пару и пошла по коридору вперед, где и была застрелена.Вторая свидетельница по делу сообщила, что находилась в аудитории, в дверь которой стрелял Бекмансуров, и для защиты строила баррикады из парт на входе в кабинет вместе с еще несколькими студентами. Всего в их аудитории находились около 60 человек.Еще одним свидетелем стал заведующий лабораторией кафедры органической химии ПГНИУ Сергей Лавриков, который первым стал оказывать медпомощь пострадавшим при стрельбе. Он вынес бинты и еще до приезда "скорых" накладывал повязки раненым, лежавшим у главного входа в корпус №8 (в этом здании произошла стрельба).Также краевой суд сегодня допросил сотрудника ДПС Владимира Макарова — напарника лейтенанта Константина Калинина, который обезвредил убийцу. Отличившийся при задержании преступника полицейский ранее получил орден Мужества, спасавший людей Макаров – медаль за отличие.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.В начале сентября начался суд над Бекмансуровым. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). На этой неделе на заседании допрашивают свидетелей.

https://ria.ru/20220927/bekmansurov-1819814990.html

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html

https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html

https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html

пермский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермский край, пермский краевой суд, стрельба в пермском госуниверситете