https://ria.ru/20220928/azerbaydzhan-1820211635.html

Азербайджан опроверг информацию о нарушении прекращения огня

Азербайджан опроверг информацию о нарушении прекращения огня - РИА Новости, 28.09.2022

Азербайджан опроверг информацию о нарушении прекращения огня

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о нарушении режима прекращения огня на границе азербайджанскими ВС. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T23:27

2022-09-28T23:27

2022-09-28T23:27

в мире

азербайджан

армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о нарушении режима прекращения огня на границе азербайджанскими ВС.Минобороны Армении обвинило в среду Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе с применением минометов. Позже минобороны Азербайджана сообщило о ранении своего военнослужащего в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении."Распространяемая армянской стороной информация о нарушении перемирия подразделениями азербайджанской армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия не соответствует действительности. Тиражируя такого рода сообщения, министерство обороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.Согласно пресс-релизу, подразделениями "азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника".

https://ria.ru/20220928/obstrel-1820182743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе