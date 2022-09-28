https://ria.ru/20220928/azerbaydzhan-1820211635.html
Азербайджан опроверг информацию о нарушении прекращения огня
Азербайджан опроверг информацию о нарушении прекращения огня - РИА Новости, 28.09.2022
Азербайджан опроверг информацию о нарушении прекращения огня
Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о нарушении режима прекращения огня на границе азербайджанскими ВС. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T23:27
2022-09-28T23:27
2022-09-28T23:27
в мире
азербайджан
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о нарушении режима прекращения огня на границе азербайджанскими ВС.Минобороны Армении обвинило в среду Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе с применением минометов. Позже минобороны Азербайджана сообщило о ранении своего военнослужащего в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении."Распространяемая армянской стороной информация о нарушении перемирия подразделениями азербайджанской армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия не соответствует действительности. Тиражируя такого рода сообщения, министерство обороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.Согласно пресс-релизу, подразделениями "азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника".
https://ria.ru/20220928/obstrel-1820182743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Азербайджан опроверг информацию о нарушении прекращения огня
В Баку опровергли информацию Армении о нарушении прекращения огня ВС Азербайджана
БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о нарушении режима прекращения огня на границе азербайджанскими ВС.
Минобороны Армении
обвинило в среду Азербайджан
в обстреле армянских позиций на границе с применением минометов. Позже минобороны Азербайджана сообщило о ранении своего военнослужащего в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении.
"Распространяемая армянской стороной информация о нарушении перемирия подразделениями азербайджанской армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия не соответствует действительности. Тиражируя такого рода сообщения, министерство обороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.
Согласно пресс-релизу, подразделениями "азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника".