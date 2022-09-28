https://ria.ru/20220928/avtomobili-1820173927.html

Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 27 процентов

Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 27 процентов - РИА Новости, 28.09.2022

Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 27 процентов

Производство легковых автомобилей в России в августе в годовом выражении сократилось на 69%, до 24,7 тысяч штук, однако по отношению к июлю зафиксирован рост на РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:11

2022-09-28T19:11

2022-09-28T19:13

экономика

авто

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в России в августе в годовом выражении сократилось на 69%, до 24,7 тысяч штук, однако по отношению к июлю зафиксирован рост на 27,3%, следует из сообщения Росстата.В целом в январе-августе было выпущено 325 тысяч легковых автомобилей, что на 64,6% меньше результатов того же периода прошлого года.Что касается грузовиков, то в августе их выпуск составил 11,1 тысячи, что на 2,6% ниже уровня августа прошлого года, но на 15% выше июля текущего года. За восемь месяцев производство сократилось на 18,3% в годовом выражении, составив 91,7 тысячи машин.Выпуск автобусов массой до пяти тонн в августе упал на 51,6% к прошлому году, до 1,1 тысячи штук. К июлю зафиксирован рост на 13,8%. За январь-август произведено 7,4 тысячи таких автобусов (-43,6% в годовом выражении).Производство автобусов массой более пяти тонн в августе сократилось на 13,8% к августу 2021 года, до 1 тысячи штук. К июлю текущего года - рост на 16,6%. За январь-август выпущено 7,7 тысячи таких автобусов - на 10,7% меньше в годовом выражении."Двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств произведено 14,3 тысячи штук, что на 26,9% меньше показателей августа 2021 года, но на 36,7% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года выпущено 163 тысячи ДВС, что на 23,1% меньше, чем за январь-август 2021 года", - добавили в Росстате.

https://ria.ru/20220928/yabloki-1820173352.html

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экономика, авто, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)