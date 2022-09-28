https://ria.ru/20220928/avtomobili-1820173927.html
Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 27 процентов
Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 27 процентов - РИА Новости, 28.09.2022
Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 27 процентов
Производство легковых автомобилей в России в августе в годовом выражении сократилось на 69%, до 24,7 тысяч штук, однако по отношению к июлю зафиксирован рост на РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:11
2022-09-28T19:11
2022-09-28T19:13
экономика
авто
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410432_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_297f23f8225b3aad14e0c5ab3847f1b2.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в России в августе в годовом выражении сократилось на 69%, до 24,7 тысяч штук, однако по отношению к июлю зафиксирован рост на 27,3%, следует из сообщения Росстата.В целом в январе-августе было выпущено 325 тысяч легковых автомобилей, что на 64,6% меньше результатов того же периода прошлого года.Что касается грузовиков, то в августе их выпуск составил 11,1 тысячи, что на 2,6% ниже уровня августа прошлого года, но на 15% выше июля текущего года. За восемь месяцев производство сократилось на 18,3% в годовом выражении, составив 91,7 тысячи машин.Выпуск автобусов массой до пяти тонн в августе упал на 51,6% к прошлому году, до 1,1 тысячи штук. К июлю зафиксирован рост на 13,8%. За январь-август произведено 7,4 тысячи таких автобусов (-43,6% в годовом выражении).Производство автобусов массой более пяти тонн в августе сократилось на 13,8% к августу 2021 года, до 1 тысячи штук. К июлю текущего года - рост на 16,6%. За январь-август выпущено 7,7 тысячи таких автобусов - на 10,7% меньше в годовом выражении."Двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств произведено 14,3 тысячи штук, что на 26,9% меньше показателей августа 2021 года, но на 36,7% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года выпущено 163 тысячи ДВС, что на 23,1% меньше, чем за январь-август 2021 года", - добавили в Росстате.
https://ria.ru/20220928/yabloki-1820173352.html
https://ria.ru/20220928/spg-1820173044.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410432_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_1cf21b22e25ca9193fcc4f5fff35bb20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Авто, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:11 28.09.2022 (обновлено: 19:13 28.09.2022)
Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 27 процентов
Росстат: выпуск легковых автомобилей в августе вырос на 27 процентов, до 24,7 тысячи штук
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Производство легковых автомобилей в России в августе в годовом выражении сократилось на 69%, до 24,7 тысяч штук, однако по отношению к июлю зафиксирован рост на 27,3%, следует
из сообщения Росстата.
В целом в январе-августе было выпущено 325 тысяч легковых автомобилей, что на 64,6% меньше результатов того же периода прошлого года.
Что касается грузовиков, то в августе их выпуск составил 11,1 тысячи, что на 2,6% ниже уровня августа прошлого года, но на 15% выше июля текущего года. За восемь месяцев производство сократилось на 18,3% в годовом выражении, составив 91,7 тысячи машин.
Выпуск автобусов массой до пяти тонн в августе упал на 51,6% к прошлому году, до 1,1 тысячи штук. К июлю зафиксирован рост на 13,8%. За январь-август произведено 7,4 тысячи таких автобусов (-43,6% в годовом выражении).
Производство автобусов массой более пяти тонн в августе сократилось на 13,8% к августу 2021 года, до 1 тысячи штук. К июлю текущего года - рост на 16,6%. За январь-август выпущено 7,7 тысячи таких автобусов - на 10,7% меньше в годовом выражении.
"Двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств произведено 14,3 тысячи штук, что на 26,9% меньше показателей августа 2021 года, но на 36,7% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года выпущено 163 тысячи ДВС, что на 23,1% меньше, чем за январь-август 2021 года", - добавили в Росстате.