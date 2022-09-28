https://ria.ru/20220928/avtomobili-1820089177.html
Губернатор Нижегородской области передал больницам региона 46 автомобилей
Губернатор Нижегородской области передал больницам региона 46 автомобилей - РИА Новости, 28.09.2022
Губернатор Нижегородской области передал больницам региона 46 автомобилей
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал 46 новых автомобилей "Соболь" медицинским организациям региона, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:27
2022-09-28T15:27
2022-09-28T15:30
нижегородская область
глеб никитин
здоровье - общество
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал 46 новых автомобилей "Соболь" медицинским организациям региона, сообщает пресс-служба правительства региона.В частности, техника предназначена для больниц Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Кстова. Закупка автотранспорта осуществлялась за счет средств областного бюджета."Глава региона отметил, что в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" был обновлен автопарк в больницах городов, где живет менее 50 тысяч человек. В прошлом году было приобретено более 320 машин, в этом году – свыше 350 машин", - говорится в сообщении.Отмечается, что губернатор Нижегородской области принял решение выделить средства из бюджета региона на закупку машин в дополнение к национальному проекту. "По сути, мы сделали свою программу обеспечения автомобильным транспортом медицинских организаций, не вошедших в программу модернизации первичного звена. Спектр применения таких машин очень широкий. Это вызовы и повторные приемы, забор анализов и патронаж пациентов с хроническими заболеваниями, доставка лекарств льготникам и посещение людей старшего возраста", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области медицинские учреждения региона обеспечены качественным и надежным транспортом для обслуживания пациентов на дому. "Соболь Бизнес" – проверенный временем автомобиль, который за много лет доказал свою эффективную работу в перевозках, в том числе и в сфере медицины. Эта универсальная и высокомобильная модель стала верным помощником для многих учреждений здравоохранения в различных регионах нашей страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГК "Современные транспортные технологии" Олега Маркова. Компания выступила поставщиком техники.Как заявил Никитин, в рамках региональной программы уже планируется закупка легковых автомобилей на 2023 год. Вместе с этим ведется работа по обновлению парка автомобилей скорой помощи. Ранее сообщалось, что 9 сентября автопарк скорой медицинской помощи Нижегородской области пополнили 52 новых автомобиля скорой помощи, закупленных за счет регионального бюджета.
https://ria.ru/20220916/klassy-1817375925.html
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глеб никитин, здоровье - общество, россия
Нижегородская область, Глеб Никитин, Здоровье - Общество, Россия
15:27 28.09.2022 (обновлено: 15:30 28.09.2022)
Губернатор Нижегородской области передал больницам региона 46 автомобилей
Губернатор Нижегородской области Никитин передал больницам региона 46 новых автомобилей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал 46 новых автомобилей "Соболь" медицинским организациям региона, сообщает
пресс-служба правительства региона.
В частности, техника предназначена для больниц Нижнего Новгорода
, Арзамаса
, Бора
, Выксы
, Дзержинска, Кстова. Закупка автотранспорта осуществлялась за счет средств областного бюджета.
"Глава региона отметил, что в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" был обновлен автопарк в больницах городов, где живет менее 50 тысяч человек. В прошлом году было приобретено более 320 машин, в этом году – свыше 350 машин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что губернатор Нижегородской области принял решение выделить средства из бюджета региона на закупку машин в дополнение к национальному проекту. "По сути, мы сделали свою программу обеспечения автомобильным транспортом медицинских организаций, не вошедших в программу модернизации первичного звена. Спектр применения таких машин очень широкий. Это вызовы и повторные приемы, забор анализов и патронаж пациентов с хроническими заболеваниями, доставка лекарств льготникам и посещение людей старшего возраста", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области медицинские учреждения региона обеспечены качественным и надежным транспортом для обслуживания пациентов на дому. "Соболь Бизнес" – проверенный временем автомобиль, который за много лет доказал свою эффективную работу в перевозках, в том числе и в сфере медицины. Эта универсальная и высокомобильная модель стала верным помощником для многих учреждений здравоохранения в различных регионах нашей страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГК "Современные транспортные технологии" Олега Маркова. Компания выступила поставщиком техники.
Как заявил Никитин, в рамках региональной программы уже планируется закупка легковых автомобилей на 2023 год. Вместе с этим ведется работа по обновлению парка автомобилей скорой помощи. Ранее сообщалось, что 9 сентября автопарк скорой медицинской помощи Нижегородской области пополнили 52 новых автомобиля скорой помощи, закупленных за счет регионального бюджета.