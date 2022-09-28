https://ria.ru/20220928/aviatsiya-1820044004.html

Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области

Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области - РИА Новости, 28.09.2022

Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области

Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 над Харьковской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:18

2022-09-28T13:18

2022-09-28T13:27

специальная военная операция на украине

харьковская область

су-24

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россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 над Харьковской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

харьковская область, су-24, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр