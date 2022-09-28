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Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области
Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области - РИА Новости, 28.09.2022
Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области
Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 над Харьковской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:18
2022-09-28T13:27
специальная военная операция на украине
харьковская область
су-24
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 над Харьковской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
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харьковская область, су-24, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Су-24, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:18 28.09.2022 (обновлено: 13:27 28.09.2022)
 
Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области

Минобороны: истребительная авиация сбила украинский Су-24 в Харьковской области

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС УкраїниСамолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 над Харьковской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСу-24В миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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