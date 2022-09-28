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Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области
Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области - РИА Новости, 28.09.2022
Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области
Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 над Харьковской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:18
2022-09-28T13:18
2022-09-28T13:27
специальная военная операция на украине
харьковская область
су-24
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россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 над Харьковской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Су-24, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:18 28.09.2022 (обновлено: 13:27 28.09.2022)
Российский истребитель сбил украинский Су-24 в Харьковской области
Минобороны: истребительная авиация сбила украинский Су-24 в Харьковской области