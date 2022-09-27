https://ria.ru/20220927/zony-1819840290.html

Современные зоны для отдыха и спорта появились в Хамовниках в Москве

Современные зоны для отдыха и спорта появились в Хамовниках в Москве - РИА Новости, 27.09.2022

Современные зоны для отдыха и спорта появились в Хамовниках в Москве

Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились на улице Лужники в московском районе Хамовники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:48

2022-09-27T16:48

2022-09-27T16:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819841856_121:0:1543:800_1920x0_80_0_0_8e4618bf719fc1b6c9954e81657b0d08.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились на улице Лужники в московском районе Хамовники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Проведено комплексное благоустройство улицы Лужники и территории, прилегающей к Международному центру самбо и центру бокса. Расширили пешеходную часть, обустроили комфортные дорожки для любителей бега и велосипедистов, ширина каждой составляет 2,5 метра и протяженность – два километра. Заменили асфальт на проезжей части, полностью обновили систему освещения. Запланированы мероприятия по озеленению: поздней осенью высадим 15 новых деревьев и около 80 кустарников", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В сообщении отмечается, что в ходе работ заменили 90 тысяч квадратных метров асфальта, замостили 26 тысяч квадратных метров тротуаров, оборудовали 115 гранитных пандусов, установили современный остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью, поставили 95 фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах – 36 опор контрастного освещения, разместили 116 малых архитектурных форм, разбили 32 тысячи квадратных метров газона.

https://realty.ria.ru/20220907/kapremont-1814775213.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы