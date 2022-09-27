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Современные зоны для отдыха и спорта появились в Хамовниках в Москве - РИА Новости, 27.09.2022
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Современные зоны для отдыха и спорта появились в Хамовниках в Москве
Современные зоны для отдыха и спорта появились в Хамовниках в Москве - РИА Новости, 27.09.2022
Современные зоны для отдыха и спорта появились в Хамовниках в Москве
Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились на улице Лужники в московском районе Хамовники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:48
2022-09-27T16:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились на улице Лужники в московском районе Хамовники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Проведено комплексное благоустройство улицы Лужники и территории, прилегающей к Международному центру самбо и центру бокса. Расширили пешеходную часть, обустроили комфортные дорожки для любителей бега и велосипедистов, ширина каждой составляет 2,5 метра и протяженность – два километра. Заменили асфальт на проезжей части, полностью обновили систему освещения. Запланированы мероприятия по озеленению: поздней осенью высадим 15 новых деревьев и около 80 кустарников", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В сообщении отмечается, что в ходе работ заменили 90 тысяч квадратных метров асфальта, замостили 26 тысяч квадратных метров тротуаров, оборудовали 115 гранитных пандусов, установили современный остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью, поставили 95 фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах – 36 опор контрастного освещения, разместили 116 малых архитектурных форм, разбили 32 тысячи квадратных метров газона.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
16:48 27.09.2022
 

Современные зоны для отдыха и спорта появились в Хамовниках в Москве

© Официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение по благоустройству улицы Лужники в районе Хамовники
Проектное решение по благоустройству улицы Лужники в районе Хамовники
© Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились на улице Лужники в московском районе Хамовники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведено комплексное благоустройство улицы Лужники и территории, прилегающей к Международному центру самбо и центру бокса. Расширили пешеходную часть, обустроили комфортные дорожки для любителей бега и велосипедистов, ширина каждой составляет 2,5 метра и протяженность – два километра. Заменили асфальт на проезжей части, полностью обновили систему освещения. Запланированы мероприятия по озеленению: поздней осенью высадим 15 новых деревьев и около 80 кустарников", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В сообщении отмечается, что в ходе работ заменили 90 тысяч квадратных метров асфальта, замостили 26 тысяч квадратных метров тротуаров, оборудовали 115 гранитных пандусов, установили современный остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью, поставили 95 фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах – 36 опор контрастного освещения, разместили 116 малых архитектурных форм, разбили 32 тысячи квадратных метров газона.
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