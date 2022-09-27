Коммунальные службы МО проверят на готовность к зиме
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Инспекторы ГУСТ проверяют коммунальные службы Московской области на готовность к зиме. Первый этап проверки прошел в начале сентября, второй должен завершиться до 7 октября. Об этом сообщил телеканал "360".
"Мы составили график выездов с заместителями и планируем посетить на следующей неделе по четыре округа каждый, что даст нам возможность лично убедиться в готовности около 24 округов. Остальные тоже промониторим с помощью сотрудников территориальных отделов в каждом округе. Мы уже давали достаточно времени для устранения недочетов. Самым распространенным оказалось количество инвентаря, расходных материалов", – рассказала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.
Управляющие компании обязаны закупить необходимый инвентарь. На каждого дворника должно приходиться не менее трех совковых лопат в течение сезона, противогололедные материалы для дорог должны быть закуплены в количестве 120 граммов на один квадратный метр. На данный момент коммунальные службы должны заготовить не менее 40% противогололедных материалов. Также необходимы расходные материалы для уборочной техники: масло для двигателей, масляные фильтры и щетки.
"Инспекторы ГУСТ будут проверять каждое коммунальное предприятие согласно установленным нормативам", – добавила Светлана Аипова.