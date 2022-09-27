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Коммунальные службы МО проверят на готовность к зиме - РИА Новости, 27.09.2022
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Коммунальные службы МО проверят на готовность к зиме
Коммунальные службы МО проверят на готовность к зиме - РИА Новости, 27.09.2022
Коммунальные службы МО проверят на готовность к зиме
Инспекторы ГУСТ проверяют коммунальные службы Московской области на готовность к зиме. Первый этап проверки прошел в начале сентября, второй должен завершиться... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:30
2022-09-27T19:30
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Инспекторы ГУСТ проверяют коммунальные службы Московской области на готовность к зиме. Первый этап проверки прошел в начале сентября, второй должен завершиться до 7 октября. Об этом сообщил телеканал "360".Управляющие компании обязаны закупить необходимый инвентарь. На каждого дворника должно приходиться не менее трех совковых лопат в течение сезона, противогололедные материалы для дорог должны быть закуплены в количестве 120 граммов на один квадратный метр. На данный момент коммунальные службы должны заготовить не менее 40% противогололедных материалов. Также необходимы расходные материалы для уборочной техники: масло для двигателей, масляные фильтры и щетки."Инспекторы ГУСТ будут проверять каждое коммунальное предприятие согласно установленным нормативам", – добавила Светлана Аипова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:30 27.09.2022
 

Коммунальные службы МО проверят на готовность к зиме

© РИА Новости / Антон ДенисовДемонстрация готовности коммунальных служб к зимнему сезону
Демонстрация готовности коммунальных служб к зимнему сезону - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Инспекторы ГУСТ проверяют коммунальные службы Московской области на готовность к зиме. Первый этап проверки прошел в начале сентября, второй должен завершиться до 7 октября. Об этом сообщил телеканал "360".
"Мы составили график выездов с заместителями и планируем посетить на следующей неделе по четыре округа каждый, что даст нам возможность лично убедиться в готовности около 24 округов. Остальные тоже промониторим с помощью сотрудников территориальных отделов в каждом округе. Мы уже давали достаточно времени для устранения недочетов. Самым распространенным оказалось количество инвентаря, расходных материалов", – рассказала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.
Управляющие компании обязаны закупить необходимый инвентарь. На каждого дворника должно приходиться не менее трех совковых лопат в течение сезона, противогололедные материалы для дорог должны быть закуплены в количестве 120 граммов на один квадратный метр. На данный момент коммунальные службы должны заготовить не менее 40% противогололедных материалов. Также необходимы расходные материалы для уборочной техники: масло для двигателей, масляные фильтры и щетки.
"Инспекторы ГУСТ будут проверять каждое коммунальное предприятие согласно установленным нормативам", – добавила Светлана Аипова.
 
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