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Коммунальные службы МО проверят на готовность к зиме

Коммунальные службы МО проверят на готовность к зиме - РИА Новости, 27.09.2022

Коммунальные службы МО проверят на готовность к зиме

Инспекторы ГУСТ проверяют коммунальные службы Московской области на готовность к зиме. Первый этап проверки прошел в начале сентября, второй должен завершиться... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:30

2022-09-27T19:30

2022-09-27T19:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Инспекторы ГУСТ проверяют коммунальные службы Московской области на готовность к зиме. Первый этап проверки прошел в начале сентября, второй должен завершиться до 7 октября. Об этом сообщил телеканал "360".Управляющие компании обязаны закупить необходимый инвентарь. На каждого дворника должно приходиться не менее трех совковых лопат в течение сезона, противогололедные материалы для дорог должны быть закуплены в количестве 120 граммов на один квадратный метр. На данный момент коммунальные службы должны заготовить не менее 40% противогололедных материалов. Также необходимы расходные материалы для уборочной техники: масло для двигателей, масляные фильтры и щетки."Инспекторы ГУСТ будут проверять каждое коммунальное предприятие согласно установленным нормативам", – добавила Светлана Аипова.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)