https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819899652.html

Руденя: до конца месяца нужно обеспечить полную готовность региона к зиме

Руденя: до конца месяца нужно обеспечить полную готовность региона к зиме - РИА Новости, 27.09.2022

Руденя: до конца месяца нужно обеспечить полную готовность региона к зиме

До конца сентября должна быть обеспечена максимальная готовность Тверской области к зиме, заявил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:53

2022-09-27T18:53

2022-09-27T18:53

тверская область

отопительный сезон 2022-2023 в россии

игорь руденя

общество

жкх

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ТВЕРЬ, 27 сен - РИА Новости. До конца сентября должна быть обеспечена максимальная готовность Тверской области к зиме, заявил губернатор региона Игорь Руденя.Во вторник на заседании правительства обсуждались вопросы готовности жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2022-2023 годов."До конца текущего месяца у нас должна быть обеспечена максимальная готовность региона к зиме. За последние четыре отопительных сезона в Тверской области минимизировано количество повреждений на сетях теплоснабжения, благодаря профилактической работе снизилось количество технологических нарушений. Задача – поддерживать высокий уровень подготовки и каждый год идти четко по графику обновления теплоэнергетических ресурсов", - сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.К началу нового отопительного сезона 2022-2023 годов в Верхневолжье подготовлены 834 котельные, свыше 1800 километров тепловых сетей, порядка 6 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 2300 километров сетей водоотведения, а также более 62 тысячи километров электросетей.В полном объеме проведена подготовка к зиме коммунального комплекса учреждений образования, социальной защиты, спорта.В Тверской области создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, включая дизельные электростанции, насосное оборудование, мобильные котельные и другую технику. Идет формирование запасов топлива.

https://ria.ru/20220920/dogazifikatsiya-1818233328.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

отопительный сезон 2022-2023 в россии, игорь руденя, общество, жкх