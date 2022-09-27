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Руденя: до конца месяца нужно обеспечить полную готовность региона к зиме - РИА Новости, 27.09.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819899652.html
Руденя: до конца месяца нужно обеспечить полную готовность региона к зиме
Руденя: до конца месяца нужно обеспечить полную готовность региона к зиме - РИА Новости, 27.09.2022
Руденя: до конца месяца нужно обеспечить полную готовность региона к зиме
До конца сентября должна быть обеспечена максимальная готовность Тверской области к зиме, заявил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:53
2022-09-27T18:53
тверская область
отопительный сезон 2022-2023 в россии
игорь руденя
общество
жкх
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ТВЕРЬ, 27 сен - РИА Новости. До конца сентября должна быть обеспечена максимальная готовность Тверской области к зиме, заявил губернатор региона Игорь Руденя.Во вторник на заседании правительства обсуждались вопросы готовности жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2022-2023 годов."До конца текущего месяца у нас должна быть обеспечена максимальная готовность региона к зиме. За последние четыре отопительных сезона в Тверской области минимизировано количество повреждений на сетях теплоснабжения, благодаря профилактической работе снизилось количество технологических нарушений. Задача – поддерживать высокий уровень подготовки и каждый год идти четко по графику обновления теплоэнергетических ресурсов", - сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.К началу нового отопительного сезона 2022-2023 годов в Верхневолжье подготовлены 834 котельные, свыше 1800 километров тепловых сетей, порядка 6 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 2300 километров сетей водоотведения, а также более 62 тысячи километров электросетей.В полном объеме проведена подготовка к зиме коммунального комплекса учреждений образования, социальной защиты, спорта.В Тверской области создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, включая дизельные электростанции, насосное оборудование, мобильные котельные и другую технику. Идет формирование запасов топлива.
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отопительный сезон 2022-2023 в россии, игорь руденя, общество, жкх
Тверская область, Отопительный сезон 2022-2023 в России, Игорь Руденя, Общество, ЖКХ
18:53 27.09.2022
 

Руденя: до конца месяца нужно обеспечить полную готовность региона к зиме

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРемонт участка магистральной теплосети
Ремонт участка магистральной теплосети - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ремонт участка магистральной теплосети. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 27 сен - РИА Новости. До конца сентября должна быть обеспечена максимальная готовность Тверской области к зиме, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Во вторник на заседании правительства обсуждались вопросы готовности жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2022-2023 годов.
"До конца текущего месяца у нас должна быть обеспечена максимальная готовность региона к зиме. За последние четыре отопительных сезона в Тверской области минимизировано количество повреждений на сетях теплоснабжения, благодаря профилактической работе снизилось количество технологических нарушений. Задача – поддерживать высокий уровень подготовки и каждый год идти четко по графику обновления теплоэнергетических ресурсов", - сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
К началу нового отопительного сезона 2022-2023 годов в Верхневолжье подготовлены 834 котельные, свыше 1800 километров тепловых сетей, порядка 6 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 2300 километров сетей водоотведения, а также более 62 тысячи километров электросетей.
Догазификация - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 17:47Тверская область
Тверские власти расширили региональную программу догазификации
В полном объеме проведена подготовка к зиме коммунального комплекса учреждений образования, социальной защиты, спорта.
В Тверской области создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, включая дизельные электростанции, насосное оборудование, мобильные котельные и другую технику. Идет формирование запасов топлива.
 
Тверская областьОтопительный сезон 2022-2023 в РоссииИгорь РуденяОбществоЖКХ
 
 
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