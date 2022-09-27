https://ria.ru/20220927/zhaloby-1819923183.html

Глава Татарстана призвал проверять жалобы жителей по частичной мобилизации

Глава Татарстана призвал проверять жалобы жителей по частичной мобилизации - РИА Новости, 27.09.2022

Глава Татарстана призвал проверять жалобы жителей по частичной мобилизации

Жалобы жителей Татарстана, поступающие в ходе объявленной в РФ частичной мобилизации, необходимо оперативно проверять, а к семьям мобилизуемых нужно относиться... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T20:58

2022-09-27T20:58

2022-09-27T21:00

республика татарстан

общество

россия

казань

частичная мобилизация в россии

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Жалобы жителей Татарстана, поступающие в ходе объявленной в РФ частичной мобилизации, необходимо оперативно проверять, а к семьям мобилизуемых нужно относиться внимательно, заявил президент республики Рустам Минниханов.Во вторник Минниханов, возглавляющий призывную комиссию Татарстана, провел ее заседание, на котором военный комиссар республики Сергей Погодин доложил об организации частичной мобилизации на территории Татарстана. Перед заседанием Минниханов посетил два из трех созданных в Казани пунктов сбора: в международном выставочном центре "Казань Экспо" и палаточный лагерь Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.В ходе заседания комиссии, в частности, был затронут вопрос о возникновении жалоб со стороны некоторых мобилизуемых. Глава республики призвал руководителей внимательно относиться к таким обращениям и оперативно на них реагировать."Нужно на все обращения оперативно реагировать. Нельзя подходить к этому вопросу формально. Если есть жалобы, нужно их проверить", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба.Кроме того, на совещании президент Татарстана поставил задачу внимательно относиться к семьям мобилизуемых, как это делает ряд предприятий, сохраняя заработную плату. "Это наши люди. Нужно со всеми быть на связи. Есть пример "КАМАЗа", там максимально помогают и в части оснащения мобилизуемых всем необходимым, и в части поддержки их семей. Надо другим предприятиям так же подключиться. Меры поддержки – наш долг", - подчеркнул Минниханов.Ранее "КАМАЗ" сообщил, что разработана программа дополнительных мер поддержки мобилизованных работников компании и их семей. В частности, в дополнение к государственным выплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники "КАМАЗа" будут получать ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Также за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220927/udmurtiya-1819894168.html

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819466416.html

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общество, россия, казань, частичная мобилизация в россии, рустам минниханов