https://ria.ru/20220927/zernovye-1819764552.html

Кондратьев заявил о рекордном урожае зерновых в Краснодарском крае

Кондратьев заявил о рекордном урожае зерновых в Краснодарском крае - РИА Новости, 27.09.2022

Кондратьев заявил о рекордном урожае зерновых в Краснодарском крае

На Кубани на сегодняшний день собрано 13,4 миллиона тонн зерновых, 10,7 тонн из которых - пшеница, это рекордный в истории региона урожай, заявил глава региона... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:26

2022-09-27T13:26

2022-09-27T14:39

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На Кубани на сегодняшний день собрано 13,4 миллиона тонн зерновых, 10,7 тонн из которых - пшеница, это рекордный в истории региона урожай, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.Об этом он доложил на совещании у президента РФ Владимира Путина о ходе сезонных полевых работ. По словам губернатора, благодаря господдержке, оказанной краю, аграрии были обеспечены буквально всем необходимым, поэтому качественно провели весенние полевые работы."Это позволило Краснодарскому краю получить, конечно, очень высокий урожай. На сегодня в регионе собрано 13,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых, риса, из них 10,7 миллиона тонн – это пшеница. Это, конечно, рекордный урожай. Наверное, он самый рекордный в истории Кубани", - сказал Кондратьев. "При этом, здесь очень важно отметить, 90% – высокопродовольственное зерно третьего и четвертого класса. Такого раньше не было. Было большое количество, но качество, конечно, чуть-чуть отставало, а сегодня мы говорим и о количестве, и о качестве", - отметил он.По словам губернатора, по итогам уборочной кампании общий урожай зерновых, зернобобовых и риса составит еще порядка 15 миллионов тонн. Кроме того, по предварительным прогнозам, планируется собрать 9,7 миллиона тонн сахарной свеклы, 1,3 миллиона тонн подсолнечника, около 4 тысяч тонн сои.

https://ria.ru/20220913/zerno-1816380932.html

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Кирилл Волков

краснодарский край, экономика, вениамин кондратьев, владимир путин, россия