Рейтинг@Mail.ru
Новая Зеландия не сможет оказать дальнейшую военную помощь Украине - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/zelandiya-1819739419.html
Новая Зеландия не сможет оказать дальнейшую военную помощь Украине
Новая Зеландия не сможет оказать дальнейшую военную помощь Украине - РИА Новости, 27.09.2022
Новая Зеландия не сможет оказать дальнейшую военную помощь Украине
Министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре заявил, что потребности Украины в военной поддержке не соответствуют возможностям новозеландского... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:08
2022-09-27T12:08
в мире
сергей лавров
украина
россия
новая зеландия
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре заявил, что потребности Украины в военной поддержке не соответствуют возможностям новозеландского оборонно-промышленного комплекса, сообщает во вторник австралийское агентство AAP."Украина обращалась к нам с просьбой о поставках ракетных систем HIMARS, систем ПВО для сухопутных войск, а также систем ПВО класса земля-море", — сказал Хенаре на пресс-конференции. Однако, по словам министра, "у Новой Зеландии нет ничего, что хотела бы получить Украина".По данным APP, на сегодняшний день новозеландское снаряжение, отправленное в Украину, насчитывает 1066 бронежилетов, 473 шлема и 571 маскировочный жилет. Веллингтон также согласился выделить 21,1 миллиона новозеландских долларов (12,1 миллиона долларов США) на финансирование ВСУ.Новая Зеландия имеет статус основного союзника США вне НАТО.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220925/pomosch-1819332084.html
https://ria.ru/20220920/ukraina-1818090222.html
украина
россия
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:122:2567:2047_1920x0_80_0_0_0a7f37e89f69d12ff45b7d608bbd1bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, украина, россия, новая зеландия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Новая Зеландия, Вооруженные силы Украины, НАТО
12:08 27.09.2022
 
Новая Зеландия не сможет оказать дальнейшую военную помощь Украине

Министр обороны Новой Зеландии Хенаре: страна не сможет оказывать военную помощь Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре заявил, что потребности Украины в военной поддержке не соответствуют возможностям новозеландского оборонно-промышленного комплекса, сообщает во вторник австралийское агентство AAP.
"Украина обращалась к нам с просьбой о поставках ракетных систем HIMARS, систем ПВО для сухопутных войск, а также систем ПВО класса земля-море", — сказал Хенаре на пресс-конференции. Однако, по словам министра, "у Новой Зеландии нет ничего, что хотела бы получить Украина".
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 15:12
На Западе заговорили о новых препятствиях для помощи Украине
По данным APP, на сегодняшний день новозеландское снаряжение, отправленное в Украину, насчитывает 1066 бронежилетов, 473 шлема и 571 маскировочный жилет. Веллингтон также согласился выделить 21,1 миллиона новозеландских долларов (12,1 миллиона долларов США) на финансирование ВСУ.
Новая Зеландия имеет статус основного союзника США вне НАТО.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 12:12
Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро
 
В миреСергей ЛавровУкраинаРоссияНовая ЗеландияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала