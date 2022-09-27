https://ria.ru/20220927/zelandiya-1819739419.html

Новая Зеландия не сможет оказать дальнейшую военную помощь Украине

Новая Зеландия не сможет оказать дальнейшую военную помощь Украине - РИА Новости, 27.09.2022

Новая Зеландия не сможет оказать дальнейшую военную помощь Украине

Министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре заявил, что потребности Украины в военной поддержке не соответствуют возможностям новозеландского... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:08

2022-09-27T12:08

2022-09-27T12:08

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре заявил, что потребности Украины в военной поддержке не соответствуют возможностям новозеландского оборонно-промышленного комплекса, сообщает во вторник австралийское агентство AAP."Украина обращалась к нам с просьбой о поставках ракетных систем HIMARS, систем ПВО для сухопутных войск, а также систем ПВО класса земля-море", — сказал Хенаре на пресс-конференции. Однако, по словам министра, "у Новой Зеландии нет ничего, что хотела бы получить Украина".По данным APP, на сегодняшний день новозеландское снаряжение, отправленное в Украину, насчитывает 1066 бронежилетов, 473 шлема и 571 маскировочный жилет. Веллингтон также согласился выделить 21,1 миллиона новозеландских долларов (12,1 миллиона долларов США) на финансирование ВСУ.Новая Зеландия имеет статус основного союзника США вне НАТО.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220925/pomosch-1819332084.html

https://ria.ru/20220920/ukraina-1818090222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, украина, россия, новая зеландия, вооруженные силы украины, нато