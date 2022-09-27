Новая Зеландия не сможет оказать дальнейшую военную помощь Украине
Министр обороны Новой Зеландии Хенаре: страна не сможет оказывать военную помощь Украине
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре заявил, что потребности Украины в военной поддержке не соответствуют возможностям новозеландского оборонно-промышленного комплекса, сообщает во вторник австралийское агентство AAP.
"Украина обращалась к нам с просьбой о поставках ракетных систем HIMARS, систем ПВО для сухопутных войск, а также систем ПВО класса земля-море", — сказал Хенаре на пресс-конференции. Однако, по словам министра, "у Новой Зеландии нет ничего, что хотела бы получить Украина".
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Новая Зеландия имеет статус основного союзника США вне НАТО.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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