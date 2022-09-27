16:46 27.09.2022 (обновлено: 16:47 27.09.2022)
Замглавы МИД заявил о недопустимости конфронтационных заявлений Борреля
Грушко заявил новому послу ЕС Галярагу о недопустимости конфронтационных заявлений Борреля
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече с новым послом ЕС в России Роланом Галярагом заявил о недопустимости конфронтационных заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес Москвы, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблемным вопросам в отношениях между Россией и ЕС. С российской стороны были даны принципиальные оценки кризисного состояния отношений Россия-ЕС, которые Брюссель завел в тупик. Было указано на неприемлемость последних конфронтационных заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля и других руководителей ЕС в адрес нашей страны, продолжающихся по линии ЕС поставок Киеву военно-технической помощи, включая летальное вооружение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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"Особое внимание обращено на неприемлемость проявлений на территории стран-членов ЕС открытой русофобии и агрессивных выпадов в отношении российских граждан и русскоязычных жителей. Отмечен дискриминационный характер решения ЕС о полной приостановке Соглашения об упрощенном характере выдачи виз, а также действий некоторых стран об ограничении выдачи виз отдельным категориям российских граждан, что граничит с вмешательством во внутренние дела нашей страны", - указали в МИД РФ.
Также российская сторона подчеркнула важность выполнения взятых на себя Евросоюзом обязательств по обеспечению бесперебойного транзита между РФ и Калининградской областью.
"Особый акцент был сделан на негативных последствиях антироссийских односторонних санкционных решений ЕС для глобальной продовольственной безопасности. Указано на необходимость соблюдения всеми государствами-членами ЕС положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.", - отмечено в комментарии.