https://ria.ru/20220927/zayavleniya-1819845772.html

Замглавы МИД заявил о недопустимости конфронтационных заявлений Борреля

Замглавы МИД заявил о недопустимости конфронтационных заявлений Борреля - РИА Новости, 27.09.2022

Замглавы МИД заявил о недопустимости конфронтационных заявлений Борреля

Замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече с новым послом ЕС в России Роланом Галярагом заявил о недопустимости конфронтационных заявлений главы евродипломатии РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:46

2022-09-27T16:46

2022-09-27T16:47

в мире

жозеп боррель

александр грушко

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече с новым послом ЕС в России Роланом Галярагом заявил о недопустимости конфронтационных заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес Москвы, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблемным вопросам в отношениях между Россией и ЕС. С российской стороны были даны принципиальные оценки кризисного состояния отношений Россия-ЕС, которые Брюссель завел в тупик. Было указано на неприемлемость последних конфронтационных заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля и других руководителей ЕС в адрес нашей страны, продолжающихся по линии ЕС поставок Киеву военно-технической помощи, включая летальное вооружение", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Особое внимание обращено на неприемлемость проявлений на территории стран-членов ЕС открытой русофобии и агрессивных выпадов в отношении российских граждан и русскоязычных жителей. Отмечен дискриминационный характер решения ЕС о полной приостановке Соглашения об упрощенном характере выдачи виз, а также действий некоторых стран об ограничении выдачи виз отдельным категориям российских граждан, что граничит с вмешательством во внутренние дела нашей страны", - указали в МИД РФ.Также российская сторона подчеркнула важность выполнения взятых на себя Евросоюзом обязательств по обеспечению бесперебойного транзита между РФ и Калининградской областью."Особый акцент был сделан на негативных последствиях антироссийских односторонних санкционных решений ЕС для глобальной продовольственной безопасности. Указано на необходимость соблюдения всеми государствами-членами ЕС положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.", - отмечено в комментарии.

https://ria.ru/20220921/peskov-1818385840.html

https://ria.ru/20220927/evrosoyuz-1819809614.html

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в мире, жозеп боррель, александр грушко, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)