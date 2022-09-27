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Замглавы МИД заявил о недопустимости конфронтационных заявлений Борреля - РИА Новости, 27.09.2022
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Замглавы МИД заявил о недопустимости конфронтационных заявлений Борреля
Замглавы МИД заявил о недопустимости конфронтационных заявлений Борреля - РИА Новости, 27.09.2022
Замглавы МИД заявил о недопустимости конфронтационных заявлений Борреля
Замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече с новым послом ЕС в России Роланом Галярагом заявил о недопустимости конфронтационных заявлений главы евродипломатии РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:46
2022-09-27T16:47
в мире
жозеп боррель
александр грушко
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече с новым послом ЕС в России Роланом Галярагом заявил о недопустимости конфронтационных заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес Москвы, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблемным вопросам в отношениях между Россией и ЕС. С российской стороны были даны принципиальные оценки кризисного состояния отношений Россия-ЕС, которые Брюссель завел в тупик. Было указано на неприемлемость последних конфронтационных заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля и других руководителей ЕС в адрес нашей страны, продолжающихся по линии ЕС поставок Киеву военно-технической помощи, включая летальное вооружение", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Особое внимание обращено на неприемлемость проявлений на территории стран-членов ЕС открытой русофобии и агрессивных выпадов в отношении российских граждан и русскоязычных жителей. Отмечен дискриминационный характер решения ЕС о полной приостановке Соглашения об упрощенном характере выдачи виз, а также действий некоторых стран об ограничении выдачи виз отдельным категориям российских граждан, что граничит с вмешательством во внутренние дела нашей страны", - указали в МИД РФ.Также российская сторона подчеркнула важность выполнения взятых на себя Евросоюзом обязательств по обеспечению бесперебойного транзита между РФ и Калининградской областью."Особый акцент был сделан на негативных последствиях антироссийских односторонних санкционных решений ЕС для глобальной продовольственной безопасности. Указано на необходимость соблюдения всеми государствами-членами ЕС положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.", - отмечено в комментарии.
https://ria.ru/20220921/peskov-1818385840.html
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в мире, жозеп боррель, александр грушко, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Жозеп Боррель, Александр Грушко, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:46 27.09.2022 (обновлено: 16:47 27.09.2022)
 
Замглавы МИД заявил о недопустимости конфронтационных заявлений Борреля

Грушко заявил новому послу ЕС Галярагу о недопустимости конфронтационных заявлений Борреля

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече с новым послом ЕС в России Роланом Галярагом заявил о недопустимости конфронтационных заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес Москвы, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблемным вопросам в отношениях между Россией и ЕС. С российской стороны были даны принципиальные оценки кризисного состояния отношений Россия-ЕС, которые Брюссель завел в тупик. Было указано на неприемлемость последних конфронтационных заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля и других руководителей ЕС в адрес нашей страны, продолжающихся по линии ЕС поставок Киеву военно-технической помощи, включая летальное вооружение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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"Особое внимание обращено на неприемлемость проявлений на территории стран-членов ЕС открытой русофобии и агрессивных выпадов в отношении российских граждан и русскоязычных жителей. Отмечен дискриминационный характер решения ЕС о полной приостановке Соглашения об упрощенном характере выдачи виз, а также действий некоторых стран об ограничении выдачи виз отдельным категориям российских граждан, что граничит с вмешательством во внутренние дела нашей страны", - указали в МИД РФ.
Также российская сторона подчеркнула важность выполнения взятых на себя Евросоюзом обязательств по обеспечению бесперебойного транзита между РФ и Калининградской областью.
"Особый акцент был сделан на негативных последствиях антироссийских односторонних санкционных решений ЕС для глобальной продовольственной безопасности. Указано на необходимость соблюдения всеми государствами-членами ЕС положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.", - отмечено в комментарии.
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В миреЖозеп БоррельАлександр ГрушкоЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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