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В Запорожье обработали более 29 процентов бюллетеней

В Запорожье обработали более 29 процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022

В Запорожье обработали более 29 процентов бюллетеней

По результатам обработки 29,19% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, сообщают в избиркоме... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:30

2022-09-27T18:30

2022-09-27T18:47

политика

запорожская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

запорожье

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. По результатам обработки 29,19% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, сообщают в избиркоме региона.Областная избирательная комиссия уже обработала почти треть бюллетеней на рефендуме. По предварительному подчету, подавляющее большинство жителей желают войти в состав России.В настоящее время за подсчетом голосов на участках следят международные наблюдатели.

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политика, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях, запорожье