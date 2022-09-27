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В Запорожье обработали более 29 процентов бюллетеней
В Запорожье обработали более 29 процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022
В Запорожье обработали более 29 процентов бюллетеней
По результатам обработки 29,19% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, сообщают в избиркоме... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:30
2022-09-27T18:30
2022-09-27T18:47
политика
запорожская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
запорожье
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. По результатам обработки 29,19% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, сообщают в избиркоме региона.Областная избирательная комиссия уже обработала почти треть бюллетеней на рефендуме. По предварительному подчету, подавляющее большинство жителей желают войти в состав России.В настоящее время за подсчетом голосов на участках следят международные наблюдатели.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях, запорожье
Политика, Запорожская область, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожье
18:30 27.09.2022 (обновлено: 18:47 27.09.2022)
В Запорожье обработали более 29 процентов бюллетеней
В Запорожской области 93,11 процента жителей проголосовали за вхождение в состав России