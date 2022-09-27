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Подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819842972.html
Подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать
Подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать - РИА Новости, 27.09.2022
Подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать
Подконтрольные на сегодняшний день Киеву территории Запорожской области в дальнейшем будут освобождены, там также пройдет референдум, заявил глава администрации РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:39
2022-09-27T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подконтрольные на сегодняшний день Киеву территории Запорожской области в дальнейшем будут освобождены, там также пройдет референдум, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Когда мы станем полноценно Запорожской областью в Российской Федерации, я уверен, что мы присоединимся к освободительному движению уже в полном объеме", - подчеркнул он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819836944.html
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в мире, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий
16:39 27.09.2022 (обновлено: 16:41 27.09.2022)
 
Подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать

Глава ВГА Балицкий: подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Мелитопольском районе Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ в Мелитопольском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в Мелитопольском районе Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подконтрольные на сегодняшний день Киеву территории Запорожской области в дальнейшем будут освобождены, там также пройдет референдум, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда мы станем полноценно Запорожской областью в Российской Федерации, я уверен, что мы присоединимся к освободительному движению уже в полном объеме", - подчеркнул он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.
Паспорт гражданина Украины во время регистрации для голосования на референдуме на избирательном участке в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Тысячи желающих проголосовать собираются на избирательных участках в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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