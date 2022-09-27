https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819842972.html

Подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать

Подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать - РИА Новости, 27.09.2022

Подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать

Подконтрольные на сегодняшний день Киеву территории Запорожской области в дальнейшем будут освобождены, там также пройдет референдум, заявил глава администрации РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:39

2022-09-27T16:39

2022-09-27T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подконтрольные на сегодняшний день Киеву территории Запорожской области в дальнейшем будут освобождены, там также пройдет референдум, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Когда мы станем полноценно Запорожской областью в Российской Федерации, я уверен, что мы присоединимся к освободительному движению уже в полном объеме", - подчеркнул он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819836944.html

https://ria.ru/20220927/melitopol-1819788320.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, евгений балицкий