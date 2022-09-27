16:39 27.09.2022 (обновлено: 16:41 27.09.2022)
Подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать
Глава ВГА Балицкий: подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Мелитопольском районе Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ в Мелитопольском районе Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подконтрольные на сегодняшний день Киеву территории Запорожской области в дальнейшем будут освобождены, там также пройдет референдум, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда мы станем полноценно Запорожской областью в Российской Федерации, я уверен, что мы присоединимся к освободительному движению уже в полном объеме", - подчеркнул он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.