https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819831363.html
На участках в России на референдуме в Запорожье подсчитали 18% голосов
На участках в России на референдуме в Запорожье подсчитали 18% голосов - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России на референдуме в Запорожье подсчитали 18% голосов
Опубликованы первые данные референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:18
2022-09-27T16:18
2022-09-27T16:32
политика
россия
запорожье
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опубликованы первые данные референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России.По итогам подсчёта 18% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожья в состав России проголосовали 98,19% избирателей.
https://ria.ru/20220927/integratsiya-1819832699.html
россия
запорожье
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, запорожье, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, луганская народная республика
Политика, Россия, Запорожье, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Луганская Народная Республика
16:18 27.09.2022 (обновлено: 16:32 27.09.2022)
На участках в России на референдуме в Запорожье подсчитали 18% голосов
На участках в России жители Запорожья голосуют за вхождение в состав России