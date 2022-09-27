https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819831363.html

На участках в России на референдуме в Запорожье подсчитали 18% голосов

На участках в России на референдуме в Запорожье подсчитали 18% голосов - РИА Новости, 27.09.2022

На участках в России на референдуме в Запорожье подсчитали 18% голосов

Опубликованы первые данные референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:18

2022-09-27T16:18

2022-09-27T16:32

политика

россия

запорожье

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опубликованы первые данные референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ среди избирателей, голосовавших на территории России.По итогам подсчёта 18% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожья в состав России проголосовали 98,19% избирателей.

https://ria.ru/20220927/integratsiya-1819832699.html

россия

запорожье

запорожская область

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, запорожье, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, луганская народная республика