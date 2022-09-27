https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819822907.html
Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов
Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов - РИА Новости, 27.09.2022
Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов
Власти Запорожской области рассчитывают на явку в районе 80-85% по итогам пяти дней голосования на референдуме, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:57
2022-09-27T15:57
2022-09-27T16:18
запорожье
в мире
россия
евгений балицкий
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают на явку в районе 80-85% по итогам пяти дней голосования на референдуме, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Сейчас мы ждем закрытия участков. Явка у нас будет в районе 80-85%, я так предполагаю", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220927/referendum-1819824932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, в мире, россия, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях
Запорожье, В мире, Россия, Евгений Балицкий, Референдумы на освобожденных территориях
15:57 27.09.2022 (обновлено: 16:18 27.09.2022)
Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов
Балицкий: власти Запорожья рассчитывают на явку в 80-85 процентов по итогам пяти дней