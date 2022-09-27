https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819822907.html

Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов

Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов - РИА Новости, 27.09.2022

Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов

Власти Запорожской области рассчитывают на явку в районе 80-85% по итогам пяти дней голосования на референдуме, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:57

2022-09-27T15:57

2022-09-27T16:18

запорожье

в мире

россия

евгений балицкий

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают на явку в районе 80-85% по итогам пяти дней голосования на референдуме, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Сейчас мы ждем закрытия участков. Явка у нас будет в районе 80-85%, я так предполагаю", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220927/referendum-1819824932.html

запорожье

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Варвара Скокшина

запорожье, в мире, россия, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях