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Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов - РИА Новости, 27.09.2022
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Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов
Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов - РИА Новости, 27.09.2022
Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов
Власти Запорожской области рассчитывают на явку в районе 80-85% по итогам пяти дней голосования на референдуме, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:57
2022-09-27T16:18
запорожье
в мире
россия
евгений балицкий
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают на явку в районе 80-85% по итогам пяти дней голосования на референдуме, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Сейчас мы ждем закрытия участков. Явка у нас будет в районе 80-85%, я так предполагаю", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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запорожье, в мире, россия, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях
Запорожье, В мире, Россия, Евгений Балицкий, Референдумы на освобожденных территориях
15:57 27.09.2022 (обновлено: 16:18 27.09.2022)
 
Власти Запорожья рассчитывают на явку в районе 85 процентов

Балицкий: власти Запорожья рассчитывают на явку в 80-85 процентов по итогам пяти дней

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают на явку в районе 80-85% по итогам пяти дней голосования на референдуме, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Сейчас мы ждем закрытия участков. Явка у нас будет в районе 80-85%, я так предполагаю", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
16:02
На референдуме в Херсонской области закрылись избирательные участки
 
ЗапорожьеВ миреРоссияЕвгений БалицкийРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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