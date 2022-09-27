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Главком ВСУ Залужный сделал неоднозначное заявление о Зеленском - РИА Новости, 27.09.2022
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Главком ВСУ Залужный сделал неоднозначное заявление о Зеленском
Главком ВСУ Залужный сделал неоднозначное заявление о Зеленском - РИА Новости, 27.09.2022
Главком ВСУ Залужный сделал неоднозначное заявление о Зеленском
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный оценил в интервью Time военные познания президента страны Владимира Зеленского. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:34
2022-09-27T20:00
политика
валерий залужный
владимир зеленский
валерий герасимов
украина
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный оценил в интервью Time военные познания президента страны Владимира Зеленского.По словам Залужного, он знал, что украинский лидер никогда не служил в армии, поэтому не собирался обучать его тактическим тонкостям ведения войны. К удивлению главкома ВСУ, Зеленский, похоже, согласился с ним.Ранее Залужный назвал начальника российского Генштаба Валерия Герасимова непревзойденным военным стратегом и умнейшим из людей. По его словам, он вырос на российской военной доктрине и считает, что вся военная наука находится в этой стране. Украинский генерал добавил, что прочитал все труды Герасимова, а в своем кабинете хранит полное собрание его сочинений.В СМИ неоднократно писали о конфликте президента Украины и главного военачальника страны. Так, по информации портала "Телеграф", Зеленский хочет сместить с должности Залужного, в котором видит политического конкурента. Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, западные кураторы, напротив, активно пытаются найти замену именно главе государства. Среди видных кандидатов на должность президента Украины — главком ВСУ Валерий Залужный, уточнил он.
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политика, валерий залужный, владимир зеленский, валерий герасимов, украина, россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Политика, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
18:34 27.09.2022 (обновлено: 20:00 27.09.2022)
 
Главком ВСУ Залужный сделал неоднозначное заявление о Зеленском

Главком ВСУ Залужный заявил, что Зеленскому не нужно разбираться в военном деле

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный оценил в интервью Time военные познания президента страны Владимира Зеленского.

"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", — заявил военачальник.

По словам Залужного, он знал, что украинский лидер никогда не служил в армии, поэтому не собирался обучать его тактическим тонкостям ведения войны. К удивлению главкома ВСУ, Зеленский, похоже, согласился с ним.
Ранее Залужный назвал начальника российского Генштаба Валерия Герасимова непревзойденным военным стратегом и умнейшим из людей. По его словам, он вырос на российской военной доктрине и считает, что вся военная наука находится в этой стране. Украинский генерал добавил, что прочитал все труды Герасимова, а в своем кабинете хранит полное собрание его сочинений.
В СМИ неоднократно писали о конфликте президента Украины и главного военачальника страны. Так, по информации портала "Телеграф", Зеленский хочет сместить с должности Залужного, в котором видит политического конкурента. Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, западные кураторы, напротив, активно пытаются найти замену именно главе государства. Среди видных кандидатов на должность президента Украины — главком ВСУ Валерий Залужный, уточнил он.
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ПолитикаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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