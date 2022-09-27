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Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе - РИА Новости, 27.09.2022
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Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе
Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе - РИА Новости, 27.09.2022
Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может прокомментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе с Россией. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:44
2022-09-27T12:44
финляндия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может прокомментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе с Россией."Пока никак. Мы не знаем детали этого решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам Финляндии построить забор на границе с Россией из-за изменений в сфере безопасности.Ранее в СМИ сообщалось, что Финляндия может построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Протяженность забора составит 1300 километров, то есть около 10-20% всей границы между странами.
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финляндия, россия, дмитрий песков
Финляндия, Россия, Дмитрий Песков
12:44 27.09.2022
 
Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе

Песков не стал комментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может прокомментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе с Россией.
"Пока никак. Мы не знаем детали этого решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам Финляндии построить забор на границе с Россией из-за изменений в сфере безопасности.
Ранее в СМИ сообщалось, что Финляндия может построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Протяженность забора составит 1300 километров, то есть около 10-20% всей границы между странами.
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