https://ria.ru/20220927/zabor-1819751248.html
Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе
Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе - РИА Новости, 27.09.2022
Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может прокомментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе с Россией. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:44
2022-09-27T12:44
2022-09-27T12:44
финляндия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может прокомментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе с Россией."Пока никак. Мы не знаем детали этого решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам Финляндии построить забор на границе с Россией из-за изменений в сфере безопасности.Ранее в СМИ сообщалось, что Финляндия может построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Протяженность забора составит 1300 километров, то есть около 10-20% всей границы между странами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, дмитрий песков
Финляндия, Россия, Дмитрий Песков
Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе
Песков не стал комментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может прокомментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе с Россией.
"Пока никак. Мы не знаем детали этого решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам Финляндии построить забор на границе с Россией из-за изменений в сфере безопасности.
Ранее в СМИ сообщалось, что Финляндия может построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Протяженность забора составит 1300 километров, то есть около 10-20% всей границы между странами.