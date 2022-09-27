https://ria.ru/20220927/zabor-1819751248.html

Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе

Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе - РИА Новости, 27.09.2022

Песков не ответил на вопрос о планах Финляндии построить забор на границе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может прокомментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе с Россией. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:44

2022-09-27T12:44

2022-09-27T12:44

финляндия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может прокомментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе с Россией."Пока никак. Мы не знаем детали этого решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам Финляндии построить забор на границе с Россией из-за изменений в сфере безопасности.Ранее в СМИ сообщалось, что Финляндия может построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Протяженность забора составит 1300 километров, то есть около 10-20% всей границы между странами.

https://ria.ru/20220923/vizy-1819047574.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

финляндия, россия, дмитрий песков