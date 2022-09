https://ria.ru/20220927/yuurgu-1819499680.html

Продлят жизнь техники. Ученые получили материалы с уникальными свойствами

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Продлить срок службы ценных деталей в авиакосмической отрасли и защитить металлические покрытия от коррозии смогут материалы, созданные учеными ЮУрГУ совместно с польскими и китайскими коллегами, утверждают разработчики. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.Итогом совместных международных работ стали три новых материала с редкими свойствами, заявили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Речь идет о так называемых высокоэнтропийных интерметаллических соединениях (ВЭИС), их особенность в фазовой стабильности и упорядоченности атомной конфигурации. Эти характеристики дают большие перспективы для создания ценных соединений с широкой областью применения, пояснили в вузе.Третье соединение, по словам эксперта ЮУрГУ, идеально подходит для высокоскоростных магнитных роторов (прим. ред. — составляющая двигателя), поскольку этот материал обладает высоким пределом текучести (то есть, обратимой деформации).Все три композита могут использоваться в качестве высокоэффективных катализаторов, пояснил Могаддам. ВЭИС состоят из разных атомов, каждый может иметь свой эффект для ускорения конкретной химической реакции, поэтому соединения проявляют большую каталитическую активность по сравнению с благородными металлами."Наши материалы могут быть использованы в качестве катализаторов для окислительно-восстановительных реакций в аккумуляторных батареях; реакций окисления метанола в топливных элементах с прямым использованием метанола (прим. ред. — то есть, в которых метанол используется в виде непосредственно CH4, не распадаясь с выделением водорода); реакций восстановления CO и CO2; фоторазложения загрязнителей воды и фотоокисления органических веществ (прим. ред. — реакции под воздействием солнечного света), — сказал он.Все три композита могут использоваться в качестве высокоэффективных катализаторов, пояснил Могаддам. ВЭИС состоят из разных атомов, каждый может иметь свой эффект для ускорения конкретной химической реакции, поэтому соединения проявляют большую каталитическую активность по сравнению с благородными металлами.Основную часть работы провела российская команда, уточнил исследователь, отечественные специалисты нашли новые параметры для материалов, подготовили и описали характеристики образцов. Китайские коллеги из Цзилиньского университета помогли сделать производственный экологический мониторинг композитов, польские ученые из Силезского технического университета анализировали промежуточные данные, предложили конкретные сферы применения новых ВЭИС.На данный момент формируется совместная международная исследовательская группа для разработки новых соединений с улучшенной стойкостью к окислению, пластичностью при комнатной температуре и магнитными свойствами, подытожил Могаддам.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Исследования новых материалов проводятся в университете в рамках стратегического проекта программы "Приоритет-2030".

