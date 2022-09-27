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Российский посол подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула - РИА Новости, 27.09.2022
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Российский посол подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула
Российский посол подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула - РИА Новости, 27.09.2022
Российский посол подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула
Посол России в Японии Михаил Галузин подтвердил, что был приглашен во вторник в МИД Японии в связи с задержанием японского дипломата во Владивостоке, сказал он... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:37
2022-09-27T13:37
в мире
михаил галузин
япония
россия
мид японии‎
владивосток
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ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин подтвердил, что был приглашен во вторник в МИД Японии в связи с задержанием японского дипломата во Владивостоке, сказал он российским журналистам."Сегодня утром я был приглашен в МИД Японии для беседы по данному вопросу с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Он изложил мне позицию японской стороны в связи с задержанием японского дипломата во Владивостоке, а я отреагировал нашей позицией. Я сказал о том, что действительно имело место, подтвердил еще раз ту позицию, которая была изложена японской стороне в министерстве иностранных дел России вчера", - сказал Галузин.Посол сказал, что дипломатическая служба особенно в нынешних условиях "работает в режиме готовности к любым чрезвычайным ситуациям и непредвиденным разворотам"."Это в полной мере относится и к данной ситуации", - сказал он.
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в мире, михаил галузин, япония, россия, мид японии‎, владивосток
В мире, Михаил Галузин, Япония, Россия, МИД Японии‎, Владивосток
13:37 27.09.2022
 
Российский посол подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула

Посол Галузин подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула во Владивостоке

© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин подтвердил, что был приглашен во вторник в МИД Японии в связи с задержанием японского дипломата во Владивостоке, сказал он российским журналистам.
"Сегодня утром я был приглашен в МИД Японии для беседы по данному вопросу с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Он изложил мне позицию японской стороны в связи с задержанием японского дипломата во Владивостоке, а я отреагировал нашей позицией. Я сказал о том, что действительно имело место, подтвердил еще раз ту позицию, которая была изложена японской стороне в министерстве иностранных дел России вчера", - сказал Галузин.
Посол сказал, что дипломатическая служба особенно в нынешних условиях "работает в режиме готовности к любым чрезвычайным ситуациям и непредвиденным разворотам".
"Это в полной мере относится и к данной ситуации", - сказал он.
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Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула
 
В миреМихаил ГалузинЯпонияРоссияМИД Японии‎Владивосток
 
 
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