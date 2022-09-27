https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819769502.html
Российский посол подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула
Российский посол подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула - РИА Новости, 27.09.2022
Российский посол подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула
Посол России в Японии Михаил Галузин подтвердил, что был приглашен во вторник в МИД Японии в связи с задержанием японского дипломата во Владивостоке, сказал он... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:37
2022-09-27T13:37
2022-09-27T13:37
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ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин подтвердил, что был приглашен во вторник в МИД Японии в связи с задержанием японского дипломата во Владивостоке, сказал он российским журналистам."Сегодня утром я был приглашен в МИД Японии для беседы по данному вопросу с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Он изложил мне позицию японской стороны в связи с задержанием японского дипломата во Владивостоке, а я отреагировал нашей позицией. Я сказал о том, что действительно имело место, подтвердил еще раз ту позицию, которая была изложена японской стороне в министерстве иностранных дел России вчера", - сказал Галузин.Посол сказал, что дипломатическая служба особенно в нынешних условиях "работает в режиме готовности к любым чрезвычайным ситуациям и непредвиденным разворотам"."Это в полной мере относится и к данной ситуации", - сказал он.
https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819678858.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Михаил Галузин, Япония, Россия, МИД Японии, Владивосток
Российский посол подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула
Посол Галузин подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула во Владивостоке