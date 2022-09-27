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В Токио завершилась церемония похорон Синдзо Абэ - РИА Новости, 27.09.2022
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В Токио завершилась церемония похорон Синдзо Абэ
В Токио завершилась церемония похорон Синдзо Абэ - РИА Новости, 27.09.2022
В Токио завершилась церемония похорон Синдзо Абэ
Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ завершилась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:42
2022-09-27T12:42
в мире
синдзо абэ
фумио кисида
нобуо киси
россия
япония
токио
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ завершилась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио.Трансляция мероприятия велась центральными японскими телеканалами.Автомобиль с прахом Абэ выехал от его дома в Токио в 13.25 по местному времени (07.25 мск) и спустя полчаса прибыл к залу боевых искусств Nippon Budokan. Вдову политика – Акиэ Абэ, облаченную в траурное кимоно, встречал премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и другие представители японского правительства, а также бывший министр обороны страны Нобуо Киси, приходящийся младшим братом Синдзо Абэ.В тот момент, когда прах вносили в зал, были даны первые из 19 холостых залпов артиллерийского расчета сил самообороны. После этого была объявлена минута молчания. Прощальную речь произнесли, в частности, премьер Японии Фумио Кисида и бывший глава японского правительства Ёсихидэ Суга.В церемонии похорон Абэ приняли участие около 4,3 тысячи человек, включая 34 лидера государств и 14 бывших глав государств, а также представители императорской семьи, в том числе наследный принц Акисино с супругой. От России участвовали специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и посол РФ в Японии Михаил Галузин.Церемония продолжалась в общей сложности около четырех часов. В конце урна с прахом покойного была снята с алтаря и передана обратно вдове политика. Специальный кортеж от зала боевых искусств провожали премьер Кисида, бывший министр обороны Нобуо Киси и представители японского правительства. В момент отъезда автомобиля с прахом почетный караул произвел три залпа в воздух.Безопасность в Токио обеспечивают около 20 тысяч полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду – все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные гости.
https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819691535.html
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в мире, синдзо абэ, фумио кисида, нобуо киси, россия, япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
В мире, Синдзо Абэ, Фумио Кисида, Нобуо Киси, Россия, Япония, Токио, Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
12:42 27.09.2022
 
В Токио завершилась церемония похорон Синдзо Абэ

Церемония государственных похорон экс-премьера Синдзо Абэ завершилась в столице Японии

© AP Photo / Eugene Hoshiko, PoolПремьер-министр Японии Фумио Кисида и официальные лица молятся в офисе премьер-министра в Токио
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и официальные лица молятся в офисе премьер-министра в Токио - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и официальные лица молятся в офисе премьер-министра в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ завершилась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио.
Трансляция мероприятия велась центральными японскими телеканалами.
Автомобиль с прахом Абэ выехал от его дома в Токио в 13.25 по местному времени (07.25 мск) и спустя полчаса прибыл к залу боевых искусств Nippon Budokan. Вдову политика – Акиэ Абэ, облаченную в траурное кимоно, встречал премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и другие представители японского правительства, а также бывший министр обороны страны Нобуо Киси, приходящийся младшим братом Синдзо Абэ.
В тот момент, когда прах вносили в зал, были даны первые из 19 холостых залпов артиллерийского расчета сил самообороны. После этого была объявлена минута молчания. Прощальную речь произнесли, в частности, премьер Японии Фумио Кисида и бывший глава японского правительства Ёсихидэ Суга.
Церемония прощания с Синдзо Абэ в Токио - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:01
Память Синдзо Абэ почтили минутой молчания
В церемонии похорон Абэ приняли участие около 4,3 тысячи человек, включая 34 лидера государств и 14 бывших глав государств, а также представители императорской семьи, в том числе наследный принц Акисино с супругой. От России участвовали специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и посол РФ в Японии Михаил Галузин.
Церемония продолжалась в общей сложности около четырех часов. В конце урна с прахом покойного была снята с алтаря и передана обратно вдове политика. Специальный кортеж от зала боевых искусств провожали премьер Кисида, бывший министр обороны Нобуо Киси и представители японского правительства. В момент отъезда автомобиля с прахом почетный караул произвел три залпа в воздух.
Безопасность в Токио обеспечивают около 20 тысяч полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду – все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные гости.
Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:18
Спецпредставитель Швыдкой и посол России Галузин почтили память Абэ
 
В миреСиндзо АбэФумио КисидаНобуо КисиРоссияЯпонияТокиоУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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