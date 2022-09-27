https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819750834.html

В Токио завершилась церемония похорон Синдзо Абэ

В Токио завершилась церемония похорон Синдзо Абэ - РИА Новости, 27.09.2022

В Токио завершилась церемония похорон Синдзо Абэ

Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ завершилась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:42

2022-09-27T12:42

2022-09-27T12:42

в мире

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фумио кисида

нобуо киси

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убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ завершилась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио.Трансляция мероприятия велась центральными японскими телеканалами.Автомобиль с прахом Абэ выехал от его дома в Токио в 13.25 по местному времени (07.25 мск) и спустя полчаса прибыл к залу боевых искусств Nippon Budokan. Вдову политика – Акиэ Абэ, облаченную в траурное кимоно, встречал премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и другие представители японского правительства, а также бывший министр обороны страны Нобуо Киси, приходящийся младшим братом Синдзо Абэ.В тот момент, когда прах вносили в зал, были даны первые из 19 холостых залпов артиллерийского расчета сил самообороны. После этого была объявлена минута молчания. Прощальную речь произнесли, в частности, премьер Японии Фумио Кисида и бывший глава японского правительства Ёсихидэ Суга.В церемонии похорон Абэ приняли участие около 4,3 тысячи человек, включая 34 лидера государств и 14 бывших глав государств, а также представители императорской семьи, в том числе наследный принц Акисино с супругой. От России участвовали специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и посол РФ в Японии Михаил Галузин.Церемония продолжалась в общей сложности около четырех часов. В конце урна с прахом покойного была снята с алтаря и передана обратно вдове политика. Специальный кортеж от зала боевых искусств провожали премьер Кисида, бывший министр обороны Нобуо Киси и представители японского правительства. В момент отъезда автомобиля с прахом почетный караул произвел три залпа в воздух.Безопасность в Токио обеспечивают около 20 тысяч полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду – все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные гости.

https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819691535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, синдзо абэ, фумио кисида, нобуо киси, россия, япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ