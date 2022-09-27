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Спецпредставитель Швыдкой и посол России Галузин почтили память Абэ - РИА Новости, 27.09.2022
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Спецпредставитель Швыдкой и посол России Галузин почтили память Абэ
Спецпредставитель Швыдкой и посол России Галузин почтили память Абэ - РИА Новости, 27.09.2022
Спецпредставитель Швыдкой и посол России Галузин почтили память Абэ
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и российский посол в Японии Михаил Галузин на церемонии... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:18
2022-09-27T12:18
в мире
синдзо абэ
фумио кисида
михаил швыдкой
россия
токио
япония
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и российский посол в Японии Михаил Галузин на церемонии государственных похорон бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ возложили цветы к алтарю, чтобы почтить память покойного политика.Трансляция мероприятия ведется центральными японскими телеканалами.В настоящее время в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио продолжается церемония государственных похорон Синдзо Абэ.Автомобиль с прахом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выехал от его дома в Токио в 13.25 по местному времени (07.25 мск) и спустя полчаса прибыл к залу боевых искусств Nippon Budokan.Вдову политика – Акиэ Абэ, облаченную в траурное кимоно, встречал премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и другие представители японского правительства, а также бывший министр обороны страны Нобуо Киси, приходящийся младшим братом Синдзо Абэ.В тот момент, когда прах заносили в зал боевых искусств, были даны первые из 19 холостых залпов артиллерийского расчета сил самообороны страны. После этого была объявлена минута молчания. Прощальную речь произнесли, в частности, действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида и бывший глава японского правительства Ёсихидэ Суга.В церемонии госпохорон Синдзо Абэ приняли участие около 4,3 тысячи гостей, включая 34 лидера государств и 14 бывших глав государств, а также представители императорской семьи, в том числе наследный принц Акисино с супругой.Безопасность обеспечивают около 20 тысяч полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду – все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные гости.
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в мире, синдзо абэ, фумио кисида, михаил швыдкой, россия, токио, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
В мире, Синдзо Абэ, Фумио Кисида, Михаил Швыдкой, Россия, Токио, Япония, Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
12:18 27.09.2022
 
Спецпредставитель Швыдкой и посол России Галузин почтили память Абэ

Спецпредставитель президента Швыдкой и посол России в Японии Галузин почтили память Абэ

© AP Photo / Eugene HoshikoЦеремония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио
Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и российский посол в Японии Михаил Галузин на церемонии государственных похорон бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ возложили цветы к алтарю, чтобы почтить память покойного политика.
Трансляция мероприятия ведется центральными японскими телеканалами.
В настоящее время в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио продолжается церемония государственных похорон Синдзо Абэ.
Автомобиль с прахом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выехал от его дома в Токио в 13.25 по местному времени (07.25 мск) и спустя полчаса прибыл к залу боевых искусств Nippon Budokan.
Вдову политика – Акиэ Абэ, облаченную в траурное кимоно, встречал премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и другие представители японского правительства, а также бывший министр обороны страны Нобуо Киси, приходящийся младшим братом Синдзо Абэ.
В тот момент, когда прах заносили в зал боевых искусств, были даны первые из 19 холостых залпов артиллерийского расчета сил самообороны страны. После этого была объявлена минута молчания. Прощальную речь произнесли, в частности, действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида и бывший глава японского правительства Ёсихидэ Суга.
В церемонии госпохорон Синдзо Абэ приняли участие около 4,3 тысячи гостей, включая 34 лидера государств и 14 бывших глав государств, а также представители императорской семьи, в том числе наследный принц Акисино с супругой.
Безопасность обеспечивают около 20 тысяч полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду – все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные гости.
Церемония прощания с Синдзо Абэ в Токио - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:01
Память Синдзо Абэ почтили минутой молчания
 
В миреСиндзо АбэФумио КисидаМихаил ШвыдкойРоссияТокиоЯпонияУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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