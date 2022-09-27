https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819741941.html

Спецпредставитель Швыдкой и посол России Галузин почтили память Абэ

Спецпредставитель Швыдкой и посол России Галузин почтили память Абэ - РИА Новости, 27.09.2022

Спецпредставитель Швыдкой и посол России Галузин почтили память Абэ

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и российский посол в Японии Михаил Галузин на церемонии... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:18

2022-09-27T12:18

2022-09-27T12:18

в мире

синдзо абэ

фумио кисида

михаил швыдкой

россия

токио

япония

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819727617_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d5661f08ab1dca9dd3b3f49ba5ea135f.jpg

ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и российский посол в Японии Михаил Галузин на церемонии государственных похорон бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ возложили цветы к алтарю, чтобы почтить память покойного политика.Трансляция мероприятия ведется центральными японскими телеканалами.В настоящее время в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио продолжается церемония государственных похорон Синдзо Абэ.Автомобиль с прахом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выехал от его дома в Токио в 13.25 по местному времени (07.25 мск) и спустя полчаса прибыл к залу боевых искусств Nippon Budokan.Вдову политика – Акиэ Абэ, облаченную в траурное кимоно, встречал премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и другие представители японского правительства, а также бывший министр обороны страны Нобуо Киси, приходящийся младшим братом Синдзо Абэ.В тот момент, когда прах заносили в зал боевых искусств, были даны первые из 19 холостых залпов артиллерийского расчета сил самообороны страны. После этого была объявлена минута молчания. Прощальную речь произнесли, в частности, действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида и бывший глава японского правительства Ёсихидэ Суга.В церемонии госпохорон Синдзо Абэ приняли участие около 4,3 тысячи гостей, включая 34 лидера государств и 14 бывших глав государств, а также представители императорской семьи, в том числе наследный принц Акисино с супругой.Безопасность обеспечивают около 20 тысяч полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду – все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные гости.

https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819691535.html

россия

токио

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, синдзо абэ, фумио кисида, михаил швыдкой, россия, токио, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ