https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819691535.html

Память Синдзо Абэ почтили минутой молчания

Память Синдзо Абэ почтили минутой молчания - РИА Новости, 27.09.2022

Память Синдзо Абэ почтили минутой молчания

Присутствующие на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ почтили память покойного политика минутой молчания. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:01

2022-09-27T09:01

2022-09-27T09:01

в мире

синдзо абэ

фумио кисида

хирокадзу мацуно

нара (город)

токио

япония

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Присутствующие на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ почтили память покойного политика минутой молчания.Прямую трансляцию ведут практически все японские телеканалы.Автомобиль с прахом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выехал от его дома в Токио в 13.25 по местному времени (07.25 мск) и спустя полчаса прибыл к залу боевых искусств Nippon Budokan.Вдову политика – Акиэ Абэ, облаченную в траурное кимоно, встречал премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и другие представители японского правительства, а также бывший глава министр обороны страны Нобуо Киси, приходящийся младшим братом Синдзо Абэ.В тот момент, когда прах заносили в зал боевых искусств, были даны первые из 19 холостых залпов артиллерийского расчета сил самообороны страны.На похоронах присутствуют около 4,5 тысячи гостей, включая 34 лидера государств и 14 бывших глав государств. На церемонию прибыли также представители императорской семьи, в том числе наследный принц Акисино с супругой.Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови. Кремация состоялась 12 июля.Безопасность обеспечивают около 20 тысяч полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду – все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные гости.В районе зала Nippon Budokan с полудня вторника проходят акции протестов против государственных похорон.

https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819687617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, синдзо абэ, фумио кисида, хирокадзу мацуно, нара (город), токио, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ