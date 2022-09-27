https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819680624.html
Японский кабмин: консул во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября
Японский кабмин: консул во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября - РИА Новости, 27.09.2022
Японский кабмин: консул во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября
Японский консул во Владивостоке, задержанный накануне российскими правоохранителями, как ожидается, покинет Россию до 28 сентября, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T05:44
2022-09-27T05:44
2022-09-27T05:44
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ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Японский консул во Владивостоке, задержанный накануне российскими правоохранителями, как ожидается, покинет Россию до 28 сентября, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.Накануне ФСБ сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства. Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию."С учетом приоритета на обеспечение безопасности, как ожидается, он покинет Россию до 28 сентября", - ответил генсек на просьбу журналиста прокомментировать дальнейшие действия японской стороны.Мацуно также подчеркнул, что к настоящему времени сотрудник японского консульства был отпущен и "не испытывает никаких проблем со здоровьем" после задержания.Ранее во вторник глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил о недопустимости задержания японского консула в РФ. По его словам, посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему был "заявлен решительный протест с требованием официальных извинений".При этом Хаяси отметил, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника японской дипмиссии "не соответствовали нормам Венской конвенции о консульских отношениях и положениям японо-советской конвенции о консульских отношениях". Он также добавил, что "нет никаких доказательств того, что обозначенный сотрудник был вовлечен в какие-либо противоправные действия".
https://ria.ru/20220927/vladivostok-1819679962.html
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в мире, россия, владивосток, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид японии
В мире, Россия, Владивосток, Япония, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МИД Японии
Японский кабмин: консул во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября
В Кабмине Японии заявили, что консул во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября
ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Японский консул во Владивостоке, задержанный накануне российскими правоохранителями, как ожидается, покинет Россию до 28 сентября, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
Накануне ФСБ
сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае
. На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства. Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.
"С учетом приоритета на обеспечение безопасности, как ожидается, он покинет Россию до 28 сентября", - ответил генсек на просьбу журналиста прокомментировать дальнейшие действия японской стороны.
Мацуно также подчеркнул, что к настоящему времени сотрудник японского консульства был отпущен и "не испытывает никаких проблем со здоровьем" после задержания.
Ранее во вторник глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси
заявил о недопустимости задержания японского консула в РФ. По его словам, посол России в Японии Михаил Галузин
был вызван в японский МИД, где ему был "заявлен решительный протест с требованием официальных извинений".
При этом Хаяси отметил, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника японской дипмиссии "не соответствовали нормам Венской конвенции о консульских отношениях и положениям японо-советской конвенции о консульских отношениях". Он также добавил, что "нет никаких доказательств того, что обозначенный сотрудник был вовлечен в какие-либо противоправные действия".