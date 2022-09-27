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Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула - РИА Новости, 27.09.2022
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Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула
Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула - РИА Новости, 27.09.2022
Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула
Посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, где от него потребовали "официальных извинений" после сообщений о задержании во Владивостоке консула РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T04:37
2022-09-27T15:15
япония
владивосток
россия
в мире
михаил галузин
есимаса хаяси
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, где от него потребовали "официальных извинений" после сообщений о задержании во Владивостоке консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений, заявил глава внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси. Об этом информирует Abema News.По его словам, "нет никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью".При этом Хаяси выразил мнение, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника японской дипмиссии "не соответствовали нормам Венской конвенции о консульских отношениях и положениям японо-советской конвенции о консульских отношениях"."Это прискорбно и абсолютно неприемлемо. После такого несправедливого обращения это абсолютно невероятно, что было направлено уведомление об объявлении этого сотрудника персоной нон грата. Мы выражаем решительный протест", — сказал министр.Накануне Федеральная служба безопасности заявила о задержании Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.
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"Собирал за деньги сведения": допрос задержанного японского дипломата
Японский дипломат признается в нарушении российского законодательства
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япония, владивосток, россия, в мире, михаил галузин, есимаса хаяси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Япония, Владивосток, Россия, В мире, Михаил Галузин, Есимаса Хаяси, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
04:37 27.09.2022 (обновлено: 15:15 27.09.2022)
 
Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула

МИД Японии выразил послу России протест с требованием извинений после задержания консула

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России. Кадр оперативной съемки
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России. Кадр оперативной съемки - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России. Кадр оперативной съемки. Архивное фото
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ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, где от него потребовали "официальных извинений" после сообщений о задержании во Владивостоке консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений, заявил глава внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси. Об этом информирует Abema News.

"В ответ на сложившуюся ситуацию вице-министр иностранных дел (Такэо. — Прим. ред.) Мори вызвал сегодня российского посла в Японии Михаила Галузина в МИД и заявил ему решительный протест с требованием от России официальных извинений, а также принятия мер, чтобы подобные ситуации не повторялись. Мы настоятельно призываем российскую сторону серьезно подойти к этому протесту и нашим требованиям", — заявил Хаяси.

По его словам, "нет никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью".
При этом Хаяси выразил мнение, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника японской дипмиссии "не соответствовали нормам Венской конвенции о консульских отношениях и положениям японо-советской конвенции о консульских отношениях".
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
05:09
Задержанного во Владивостоке японского консула отпустили
"Это прискорбно и абсолютно неприемлемо. После такого несправедливого обращения это абсолютно невероятно, что было направлено уведомление об объявлении этого сотрудника персоной нон грата. Мы выражаем решительный протест", — сказал министр.
Накануне Федеральная служба безопасности заявила о задержании Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.
Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.
 
ЯпонияВладивостокРоссияВ миреМихаил ГалузинЕсимаса ХаясиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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