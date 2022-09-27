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Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула

Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула - РИА Новости, 27.09.2022

Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула

Посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, где от него потребовали "официальных извинений" после сообщений о задержании во Владивостоке консула РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T04:37

2022-09-27T04:37

2022-09-27T15:15

япония

владивосток

россия

в мире

михаил галузин

есимаса хаяси

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, где от него потребовали "официальных извинений" после сообщений о задержании во Владивостоке консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений, заявил глава внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси. Об этом информирует Abema News.По его словам, "нет никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью".При этом Хаяси выразил мнение, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника японской дипмиссии "не соответствовали нормам Венской конвенции о консульских отношениях и положениям японо-советской конвенции о консульских отношениях"."Это прискорбно и абсолютно неприемлемо. После такого несправедливого обращения это абсолютно невероятно, что было направлено уведомление об объявлении этого сотрудника персоной нон грата. Мы выражаем решительный протест", — сказал министр.Накануне Федеральная служба безопасности заявила о задержании Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.

https://ria.ru/20220927/vladivostok-1819679962.html

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"Собирал за деньги сведения": допрос задержанного японского дипломата Японский дипломат признается в нарушении российского законодательства 2022-09-27T04:37 true PT1M06S

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япония, владивосток, россия, в мире, михаил галузин, есимаса хаяси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)