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Япония подала протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке - РИА Новости, 27.09.2022
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Япония подала протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке
Япония подала протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке - РИА Новости, 27.09.2022
Япония подала протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке
Посольство Японии подало ответный протест в МИД России после задержания консула Мотоки Тацунори в Приморье за сбор секретных сведений, сообщает... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T02:02
2022-09-27T02:48
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владивосток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Посольство Японии подало ответный протест в МИД России после задержания консула Мотоки Тацунори в Приморье за сбор секретных сведений, сообщает представительство МИД России во Владивостоке.Накануне Федеральная служба безопасности заявила о задержании Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.
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"Собирал за деньги сведения": допрос задержанного японского дипломата
Японский дипломат признается в нарушении российского законодательства
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в мире, россия, япония, владивосток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
В мире, Россия, Япония, Владивосток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Япония подала протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Посольство Японии подало ответный протест в МИД России после задержания консула Мотоки Тацунори в Приморье за сбор секретных сведений, сообщает представительство МИД России во Владивостоке.
2022-09-27T02:02
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02:02 27.09.2022 (обновлено: 02:48 27.09.2022)
 
Япония подала протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке

Япония подала ответный протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ РФ с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ РФ с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ РФ с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Посольство Японии подало ответный протест в МИД России после задержания консула Мотоки Тацунори в Приморье за сбор секретных сведений, сообщает представительство МИД России во Владивостоке.
"При всех изложенных фактах в интервью NHK представители японского посольства заявили, что задержание и допрос консула Россией крайне прискорбны и совершенно неприемлемы, поскольку являются явным нарушением Венской конвенции. По их опубликованным словам, посольство Японии подало ответный протест в МИД России", — рассказали в представительстве.
Накануне Федеральная служба безопасности заявила о задержании Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.
Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.
 
В миреРоссияЯпонияВладивостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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