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Япония подала протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке

Япония подала протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке - РИА Новости, 27.09.2022

Япония подала протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке

Посольство Японии подало ответный протест в МИД России после задержания консула Мотоки Тацунори в Приморье за сбор секретных сведений, сообщает... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T02:02

2022-09-27T02:02

2022-09-27T02:48

в мире

россия

япония

владивосток

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Посольство Японии подало ответный протест в МИД России после задержания консула Мотоки Тацунори в Приморье за сбор секретных сведений, сообщает представительство МИД России во Владивостоке.Накануне Федеральная служба безопасности заявила о задержании Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.

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"Собирал за деньги сведения": допрос задержанного японского дипломата Японский дипломат признается в нарушении российского законодательства 2022-09-27T02:02 true PT1M06S

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