02:02 27.09.2022 (обновлено: 02:48 27.09.2022)
Япония подала протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке
Япония подала ответный протест в МИД России после задержания консула во Владивостоке
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ РФ с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ РФ с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Посольство Японии подало ответный протест в МИД России после задержания консула Мотоки Тацунори в Приморье за сбор секретных сведений, сообщает представительство МИД России во Владивостоке.
"При всех изложенных фактах в интервью NHK представители японского посольства заявили, что задержание и допрос консула Россией крайне прискорбны и совершенно неприемлемы, поскольку являются явным нарушением Венской конвенции. По их опубликованным словам, посольство Японии подало ответный протест в МИД России", — рассказали в представительстве.
Накануне Федеральная служба безопасности заявила о задержании Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.
Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.