https://ria.ru/20220927/vzlom-1819669781.html

Эксперт перечислил явные признаки того, что ваш смартфон взломали

Эксперт перечислил явные признаки того, что ваш смартфон взломали - РИА Новости, 27.09.2022

Эксперт перечислил явные признаки того, что ваш смартфон взломали

Взломать смартфон можно через его "заражение" вредоносным ПО, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T03:15

2022-09-27T03:15

2022-09-27T03:15

общество

технологии

шамиль магомедов

смартфоны

интернет

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Взломать смартфон можно через его "заражение" вредоносным ПО, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.По словам эксперта, признаками взлома также могут быть "самостоятельная жизнь" гаджета и расход мобильного трафика.Наличие вредоносного ПО можно вычислить с помощью проверки "потребления" мобильного Интернета, проверки работ приложений в настройках или антивируса.В серьезных случаях Магомедов порекомендовал не затягивать и обратиться в сервис, так как мошенники могут получить доступ к онлайн-банку и другим приложениям с персональными данными.

https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html

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общество, технологии, шамиль магомедов, смартфоны, интернет, россия