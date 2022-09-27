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Эксперт перечислил явные признаки того, что ваш смартфон взломали - РИА Новости, 27.09.2022
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Эксперт перечислил явные признаки того, что ваш смартфон взломали
Эксперт перечислил явные признаки того, что ваш смартфон взломали - РИА Новости, 27.09.2022
Эксперт перечислил явные признаки того, что ваш смартфон взломали
Взломать смартфон можно через его "заражение" вредоносным ПО, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T03:15
2022-09-27T03:15
общество
технологии
шамиль магомедов
смартфоны
интернет
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Взломать смартфон можно через его "заражение" вредоносным ПО, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.По словам эксперта, признаками взлома также могут быть "самостоятельная жизнь" гаджета и расход мобильного трафика.Наличие вредоносного ПО можно вычислить с помощью проверки "потребления" мобильного Интернета, проверки работ приложений в настройках или антивируса.В серьезных случаях Магомедов порекомендовал не затягивать и обратиться в сервис, так как мошенники могут получить доступ к онлайн-банку и другим приложениям с персональными данными.
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общество, технологии, шамиль магомедов, смартфоны, интернет, россия
Общество, Технологии, Шамиль Магомедов, Смартфоны, Интернет, Россия
03:15 27.09.2022
 
Эксперт перечислил явные признаки того, что ваш смартфон взломали

Эксперт Магомедов: некорректная работа приложений может говорить о взломе смартфона

CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
CC0 / Foundry /
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Взломать смартфон можно через его "заражение" вредоносным ПО, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
"Тревожным сигналом является некорректная работа привычных приложений: они могут открываться и закрываться самостоятельно, выдавать ошибки в работе", — сказал он.
По словам эксперта, признаками взлома также могут быть "самостоятельная жизнь" гаджета и расход мобильного трафика.
Наличие вредоносного ПО можно вычислить с помощью проверки "потребления" мобильного Интернета, проверки работ приложений в настройках или антивируса.
В серьезных случаях Магомедов порекомендовал не затягивать и обратиться в сервис, так как мошенники могут получить доступ к онлайн-банку и другим приложениям с персональными данными.
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ОбществоТехнологииШамиль МагомедовСмартфоныИнтернетРоссия
 
 
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