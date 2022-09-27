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Экс-замглавы управления МВД осудили на 11 лет колонии за взятку - РИА Новости, 27.09.2022
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Экс-замглавы управления МВД осудили на 11 лет колонии за взятку
Экс-замглавы управления МВД осудили на 11 лет колонии за взятку - РИА Новости, 27.09.2022
Экс-замглавы управления МВД осудили на 11 лет колонии за взятку
Бывшая замначальника управления центрального аппарата МВД РФ Светлана Алешина осуждена в Москве к 11 годам колонии за взятку в 40 миллионов рублей, сообщили... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:35
2022-09-27T18:35
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бывшая замначальника управления центрального аппарата МВД РФ Светлана Алешина осуждена в Москве к 11 годам колонии за взятку в 40 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры.По данным правоохранителей, с января по март 2018 года Светлана Алешина, будучи замначальника управления нормирования оплаты труда и соцгарантий – начальника отдела департамента по финансово-экономической политике и обеспечению соцгарантий МВД РФ, через посредников, которыми стали ее супруг Сергей Алешин и знакомый Эдуард Полюдов, получила взятку в 40 миллионов рублей из общей суммы в 325 миллионов рублей от бенефициарных владельцев страховой компании и иных лиц, уголовное в отношении которых выделено в отдельное производство."За денежное вознаграждение Алешина организовала подготовку документации для проведения открытого конкурса по отбору страховой компании для осуществления страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел РФ на 2018-2019 года с внесением в них определенных критериев с требованиями к участникам, которые ограничили конкуренцию и позволили данной страховой компании стать победителем по результатам открытого конкурса с последующим заключением государственного контракта", - добавляется в сообщении.Отмечается, что вместе с тем в 2018 году МВД России в одностороннем порядке расторгло госконтракт с страховой компанией, оставшаяся сумма взятки не была передана.Алешина признана виновной по статье "получение взятки, совершенное в особо крупном размере", а ее 58-летний супруг и 60-летний москвич Полюдов - по статье "посредничество во взяточничестве"."Суд приговорил Алешину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере двухкратной суммы взятки в размере 80 миллионов рублей, Алешина – к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Полюдова – к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки 40 миллионов рублей", - рассказали в прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
18:35 27.09.2022
 
Экс-замглавы управления МВД осудили на 11 лет колонии за взятку

Экс-замглавы управления МВД Алешину отправили в колонию за взятку в 40 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бывшая замначальника управления центрального аппарата МВД РФ Светлана Алешина осуждена в Москве к 11 годам колонии за взятку в 40 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным правоохранителей, с января по март 2018 года Светлана Алешина, будучи замначальника управления нормирования оплаты труда и соцгарантий – начальника отдела департамента по финансово-экономической политике и обеспечению соцгарантий МВД РФ, через посредников, которыми стали ее супруг Сергей Алешин и знакомый Эдуард Полюдов, получила взятку в 40 миллионов рублей из общей суммы в 325 миллионов рублей от бенефициарных владельцев страховой компании и иных лиц, уголовное в отношении которых выделено в отдельное производство.
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"За денежное вознаграждение Алешина организовала подготовку документации для проведения открытого конкурса по отбору страховой компании для осуществления страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел РФ на 2018-2019 года с внесением в них определенных критериев с требованиями к участникам, которые ограничили конкуренцию и позволили данной страховой компании стать победителем по результатам открытого конкурса с последующим заключением государственного контракта", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что вместе с тем в 2018 году МВД России в одностороннем порядке расторгло госконтракт с страховой компанией, оставшаяся сумма взятки не была передана.
Алешина признана виновной по статье "получение взятки, совершенное в особо крупном размере", а ее 58-летний супруг и 60-летний москвич Полюдов - по статье "посредничество во взяточничестве".
"Суд приговорил Алешину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере двухкратной суммы взятки в размере 80 миллионов рублей, Алешина – к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Полюдова – к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки 40 миллионов рублей", - рассказали в прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.
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