https://ria.ru/20220927/vyrubka-1819745651.html
План по вырубке "аварийных" деревьев в лесах Подмосковья выполнен на 82%
План по вырубке "аварийных" деревьев в лесах Подмосковья выполнен на 82% - РИА Новости, 27.09.2022
План по вырубке "аварийных" деревьев в лесах Подмосковья выполнен на 82%
План по вырубке "аварийных" деревьев на территории лесного фонда Московской области выполнен на 82%, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:26
2022-09-27T12:26
2022-09-27T12:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
деревья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49821/75/498217547_0:226:2754:1775_1920x0_80_0_0_8e1789a10cd39797966f5d5d5adaf7a2.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. План по вырубке "аварийных" деревьев на территории лесного фонда Московской области выполнен на 82%, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.В пресс-службе ведомства напомнили, что к аварийным деревьям на землях лесного фонда относятся деревья с наличием структурных изъянов, гнилей, обрыва корней, опасного наклона, которые способны привести к падению всего дерева или его части, что может причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также здоровью и имуществу граждан."Все включенные на этот год в рубку деревья – это либо работа по обращениям граждан, либо сигналы из лесничеств, поступающие в ходе патрулирований территории. В рамках госконтрактов, заключенных на этот год, убрано 362 аварийных дерева из 437 заявленных", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Наибольший объем работ выполнен в Подольском и Ступинском лесничествах – 289 деревьев.
https://ria.ru/20220926/parki-1819439083.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49821/75/498217547_44:0:2711:2000_1920x0_80_0_0_a35b246394e17575107918c2276bd633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), деревья
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Деревья
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. План по вырубке "аварийных" деревьев на территории лесного фонда Московской области выполнен на 82%, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.
В пресс-службе ведомства напомнили, что к аварийным деревьям на землях лесного фонда относятся деревья с наличием структурных изъянов, гнилей, обрыва корней, опасного наклона, которые способны привести к падению всего дерева или его части, что может причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также здоровью и имуществу граждан.
"Все включенные на этот год в рубку деревья – это либо работа по обращениям граждан, либо сигналы из лесничеств, поступающие в ходе патрулирований территории. В рамках госконтрактов, заключенных на этот год, убрано 362 аварийных дерева
из 437 заявленных", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
Наибольший объем работ выполнен в Подольском и Ступинском лесничествах – 289 деревьев.