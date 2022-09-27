Рейтинг@Mail.ru
План по вырубке "аварийных" деревьев в лесах Подмосковья выполнен на 82% - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220927/vyrubka-1819745651.html
План по вырубке "аварийных" деревьев в лесах Подмосковья выполнен на 82%
План по вырубке "аварийных" деревьев в лесах Подмосковья выполнен на 82% - РИА Новости, 27.09.2022
План по вырубке "аварийных" деревьев в лесах Подмосковья выполнен на 82%
План по вырубке "аварийных" деревьев на территории лесного фонда Московской области выполнен на 82%, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:26
2022-09-27T12:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
деревья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49821/75/498217547_0:226:2754:1775_1920x0_80_0_0_8e1789a10cd39797966f5d5d5adaf7a2.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. План по вырубке "аварийных" деревьев на территории лесного фонда Московской области выполнен на 82%, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.В пресс-службе ведомства напомнили, что к аварийным деревьям на землях лесного фонда относятся деревья с наличием структурных изъянов, гнилей, обрыва корней, опасного наклона, которые способны привести к падению всего дерева или его части, что может причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также здоровью и имуществу граждан."Все включенные на этот год в рубку деревья – это либо работа по обращениям граждан, либо сигналы из лесничеств, поступающие в ходе патрулирований территории. В рамках госконтрактов, заключенных на этот год, убрано 362 аварийных дерева из 437 заявленных", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Наибольший объем работ выполнен в Подольском и Ступинском лесничествах – 289 деревьев.
https://ria.ru/20220926/parki-1819439083.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49821/75/498217547_44:0:2711:2000_1920x0_80_0_0_a35b246394e17575107918c2276bd633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), деревья
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Деревья
12:26 27.09.2022
 

План по вырубке "аварийных" деревьев в лесах Подмосковья выполнен на 82%

© РИА Новости / Константин ЧалабовРубка деревьев
Рубка деревьев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Рубка деревьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. План по вырубке "аварийных" деревьев на территории лесного фонда Московской области выполнен на 82%, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.
В пресс-службе ведомства напомнили, что к аварийным деревьям на землях лесного фонда относятся деревья с наличием структурных изъянов, гнилей, обрыва корней, опасного наклона, которые способны привести к падению всего дерева или его части, что может причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также здоровью и имуществу граждан.
Отдыхающие в усадебном парке Суханово в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:25Новости Подмосковья
Почти 44 миллиона человек посетили парки Подмосковья в этом году
"Все включенные на этот год в рубку деревья – это либо работа по обращениям граждан, либо сигналы из лесничеств, поступающие в ходе патрулирований территории. В рамках госконтрактов, заключенных на этот год, убрано 362 аварийных дерева из 437 заявленных", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
Наибольший объем работ выполнен в Подольском и Ступинском лесничествах – 289 деревьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Деревья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала