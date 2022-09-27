https://ria.ru/20220927/vyrubka-1819745651.html

План по вырубке "аварийных" деревьев в лесах Подмосковья выполнен на 82%

План по вырубке "аварийных" деревьев в лесах Подмосковья выполнен на 82% - РИА Новости, 27.09.2022

План по вырубке "аварийных" деревьев в лесах Подмосковья выполнен на 82%

План по вырубке "аварийных" деревьев на территории лесного фонда Московской области выполнен на 82%, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:26

2022-09-27T12:26

2022-09-27T12:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

деревья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49821/75/498217547_0:226:2754:1775_1920x0_80_0_0_8e1789a10cd39797966f5d5d5adaf7a2.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. План по вырубке "аварийных" деревьев на территории лесного фонда Московской области выполнен на 82%, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.В пресс-службе ведомства напомнили, что к аварийным деревьям на землях лесного фонда относятся деревья с наличием структурных изъянов, гнилей, обрыва корней, опасного наклона, которые способны привести к падению всего дерева или его части, что может причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также здоровью и имуществу граждан."Все включенные на этот год в рубку деревья – это либо работа по обращениям граждан, либо сигналы из лесничеств, поступающие в ходе патрулирований территории. В рамках госконтрактов, заключенных на этот год, убрано 362 аварийных дерева из 437 заявленных", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Наибольший объем работ выполнен в Подольском и Ступинском лесничествах – 289 деревьев.

https://ria.ru/20220926/parki-1819439083.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), деревья