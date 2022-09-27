https://ria.ru/20220927/vozobnovlenie-1819936310.html
Оператор "Северного потока" затруднился назвать сроки возобновления работы
Оператор "Северного потока" затруднился назвать сроки возобновления работы - РИА Новости, 27.09.2022
Оператор "Северного потока" затруднился назвать сроки возобновления работы
Сроки возобновления работы "Северного потока" в настоящее время оценить невозможно, задействованы все ресурсы для оценки ущерба, заявил оператор газопровода... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T22:47
2022-09-27T22:47
2022-09-27T22:47
экономика
северный поток
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сроки возобновления работы "Северного потока" в настоящее время оценить невозможно, задействованы все ресурсы для оценки ущерба, заявил оператор газопровода Nord Stream AG.Причины инцидента будут установлены в результате расследования, заключает Nord Stream AG.
https://ria.ru/20220927/sabotazh-1819912167.html
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экономика, северный поток, в мире
Экономика, Северный поток, В мире
Оператор "Северного потока" затруднился назвать сроки возобновления работы
Nord Stream AG затруднился назвать сроки возобновления работы "Северного потока"