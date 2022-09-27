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Во Внуково на запасной аэродром ушли шесть самолетов - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
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Во Внуково на запасной аэродром ушли шесть самолетов
Во Внуково на запасной аэродром ушли шесть самолетов - РИА Новости, 27.09.2022
Во Внуково на запасной аэродром ушли шесть самолетов
Шесть рейсов ушли на запасной аэродром из-за тумана в московском "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:15
2022-09-27T10:57
москва
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Шесть рейсов ушли на запасной аэродром из-за тумана в московском "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Ранее во вторник корреспонденты РИА Новости сообщали, что сильный туман наблюдается утром в нескольких районах на западе Москвы."Международный аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях, в московском регионе густой туман. На 08:00 часов по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту "Внуково" – 200-300 метров, вертикальная – 60 метров. На запасной путь в другие аэропорты отправлены шесть рейсов", - говорится в сообщении.
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москва, внуково (аэропорт), происшествия, новости - туризм
Москва, Внуково (аэропорт), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
08:15 27.09.2022 (обновлено: 10:57 27.09.2022)
 
Во Внуково на запасной аэродром ушли шесть самолетов

Во Внуково на запасной аэродром ушли шесть самолетов из-за тумана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСамолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Шесть рейсов ушли на запасной аэродром из-за тумана в московском "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее во вторник корреспонденты РИА Новости сообщали, что сильный туман наблюдается утром в нескольких районах на западе Москвы.
"Международный аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях, в московском регионе густой туман. На 08:00 часов по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту "Внуково" – 200-300 метров, вертикальная – 60 метров. На запасной путь в другие аэропорты отправлены шесть рейсов", - говорится в сообщении.
 
ТуризмМоскваВнуково (аэропорт)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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