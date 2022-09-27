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Во Внуково на запасной аэродром ушли шесть самолетов

Во Внуково на запасной аэродром ушли шесть самолетов - РИА Новости, 27.09.2022

Во Внуково на запасной аэродром ушли шесть самолетов

Шесть рейсов ушли на запасной аэродром из-за тумана в московском "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:15

2022-09-27T08:15

2022-09-27T10:57

москва

внуково (аэропорт)

происшествия

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Шесть рейсов ушли на запасной аэродром из-за тумана в московском "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Ранее во вторник корреспонденты РИА Новости сообщали, что сильный туман наблюдается утром в нескольких районах на западе Москвы."Международный аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях, в московском регионе густой туман. На 08:00 часов по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту "Внуково" – 200-300 метров, вертикальная – 60 метров. На запасной путь в другие аэропорты отправлены шесть рейсов", - говорится в сообщении.

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, внуково (аэропорт), происшествия, новости - туризм