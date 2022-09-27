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Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек
Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек - РИА Новости, 27.09.2022
Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек
Сотрудники МЧС во Владивостоке спасли семь человек во время пожара в гостинице, сообщает во вторник ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:55
2022-09-27T10:55
2022-09-27T10:55
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владивосток
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Сотрудники МЧС во Владивостоке спасли семь человек во время пожара в гостинице, сообщает во вторник ГУ МЧС по Приморскому краю."До приезда сотрудников МЧС России из здания самостоятельно эвакуировалось 13 человек. На момент прибытия пожарных сауна, расположенная в левом крыле здания, была сильно задымлена. Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли семь человек из отрезанных дымом помещений", — рассказали в пресс-службе.Сообщение о пожаре в сауне на первом этаже четырехэтажной гостиницы на улице Пихтовая поступило в 23.36 (16.36 мск) 26 сентября. Уточняется, что огонь распространился на 20 "квадратов". По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
https://ria.ru/20220926/elbrus-1819551163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы
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Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек
МЧС: семь человек спасены на пожаре в гостинице во Владивостоке