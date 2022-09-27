Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220927/vladivostok-1819708482.html
Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек
Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек - РИА Новости, 27.09.2022
Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек
Сотрудники МЧС во Владивостоке спасли семь человек во время пожара в гостинице, сообщает во вторник ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:55
2022-09-27T10:55
туризм
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_39bea7bf94890598730a3b94da2ea80b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Сотрудники МЧС во Владивостоке спасли семь человек во время пожара в гостинице, сообщает во вторник ГУ МЧС по Приморскому краю."До приезда сотрудников МЧС России из здания самостоятельно эвакуировалось 13 человек. На момент прибытия пожарных сауна, расположенная в левом крыле здания, была сильно задымлена. Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли семь человек из отрезанных дымом помещений", — рассказали в пресс-службе.Сообщение о пожаре в сауне на первом этаже четырехэтажной гостиницы на улице Пихтовая поступило в 23.36 (16.36 мск) 26 сентября. Уточняется, что огонь распространился на 20 "квадратов". По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
https://ria.ru/20220926/elbrus-1819551163.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_60fc6e988f3c689eec071f7a55cc6f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, Туризм, туристы
10:55 27.09.2022
 
Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек

МЧС: семь человек спасены на пожаре в гостинице во Владивостоке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Сотрудники МЧС во Владивостоке спасли семь человек во время пожара в гостинице, сообщает во вторник ГУ МЧС по Приморскому краю.
"До приезда сотрудников МЧС России из здания самостоятельно эвакуировалось 13 человек. На момент прибытия пожарных сауна, расположенная в левом крыле здания, была сильно задымлена. Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли семь человек из отрезанных дымом помещений", — рассказали в пресс-службе.
Сообщение о пожаре в сауне на первом этаже четырехэтажной гостиницы на улице Пихтовая поступило в 23.36 (16.36 мск) 26 сентября.
Уточняется, что огонь распространился на 20 "квадратов". По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 15:29Туризм
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Москвы
 
ТуризмПроисшествияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала