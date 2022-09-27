https://ria.ru/20220927/vladivostok-1819708482.html

Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек

Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек - РИА Новости, 27.09.2022

Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли семь человек

Сотрудники МЧС во Владивостоке спасли семь человек во время пожара в гостинице, сообщает во вторник ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:55

2022-09-27T10:55

2022-09-27T10:55

туризм

происшествия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Сотрудники МЧС во Владивостоке спасли семь человек во время пожара в гостинице, сообщает во вторник ГУ МЧС по Приморскому краю."До приезда сотрудников МЧС России из здания самостоятельно эвакуировалось 13 человек. На момент прибытия пожарных сауна, расположенная в левом крыле здания, была сильно задымлена. Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли семь человек из отрезанных дымом помещений", — рассказали в пресс-службе.Сообщение о пожаре в сауне на первом этаже четырехэтажной гостиницы на улице Пихтовая поступило в 23.36 (16.36 мск) 26 сентября. Уточняется, что огонь распространился на 20 "квадратов". По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

https://ria.ru/20220926/elbrus-1819551163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы