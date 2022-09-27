05:09 27.09.2022 (обновлено: 15:45 27.09.2022)
Задержанного во Владивостоке японского консула отпустили
Задержанного во Владивостоке за сбор секретных сведений японского консула отпустили
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Задержанного за сбор секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Накануне ФСБ сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. На опубликованном ФСБ видео дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.
"Его отпустили", — сказал собеседник агентства.
Во вторник японские СМИ сообщили, что посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему "заявлен решительный протест с требованием официальных извинений" после сообщений о задержании Тацунори.