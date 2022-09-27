https://ria.ru/20220927/vladivostok-1819679962.html

Задержанного во Владивостоке японского консула отпустили

Задержанного во Владивостоке японского консула отпустили - РИА Новости, 27.09.2022

Задержанного во Владивостоке японского консула отпустили

Задержанного за сбор секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T05:09

2022-09-27T05:09

2022-09-27T15:45

владивосток

россия

приморский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Задержанного за сбор секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Накануне ФСБ сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. На опубликованном ФСБ видео дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию."Его отпустили", — сказал собеседник агентства.Во вторник японские СМИ сообщили, что посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему "заявлен решительный протест с требованием официальных извинений" после сообщений о задержании Тацунори.

https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819678858.html

https://ria.ru/20220926/protest-1819630630.html

владивосток

россия

приморский край

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владивосток, россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия