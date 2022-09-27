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Задержанного во Владивостоке японского консула отпустили - РИА Новости, 27.09.2022
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Задержанного во Владивостоке японского консула отпустили
Задержанного во Владивостоке японского консула отпустили - РИА Новости, 27.09.2022
Задержанного во Владивостоке японского консула отпустили
Задержанного за сбор секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T05:09
2022-09-27T15:45
владивосток
россия
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Задержанного за сбор секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Накануне ФСБ сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. На опубликованном ФСБ видео дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию."Его отпустили", — сказал собеседник агентства.Во вторник японские СМИ сообщили, что посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему "заявлен решительный протест с требованием официальных извинений" после сообщений о задержании Тацунори.
https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819678858.html
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владивосток, россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Владивосток, Россия, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
05:09 27.09.2022 (обновлено: 15:45 27.09.2022)
 
Задержанного во Владивостоке японского консула отпустили

Задержанного во Владивостоке за сбор секретных сведений японского консула отпустили

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Задержанного за сбор секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России. Кадр оперативной съемки - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
04:37
Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула
Накануне ФСБ сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. На опубликованном ФСБ видео дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.
"Его отпустили", — сказал собеседник агентства.
Во вторник японские СМИ сообщили, что посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему "заявлен решительный протест с требованием официальных извинений" после сообщений о задержании Тацунори.
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ВладивостокРоссияПриморский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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