https://ria.ru/20220927/vks-1819758837.html
ВКС России нанесли удары по промзоне в Николаеве
ВКС России нанесли удары по промзоне в Николаеве - РИА Новости, 27.09.2022
ВКС России нанесли удары по промзоне в Николаеве
Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки в Николаевской области до 50 военных Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:06
2022-09-27T13:06
2022-09-27T13:18
россия
войска воздушно-космической обороны
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки в Николаевской области до 50 военных Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.В министерстве заявили, что высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаев поражён пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады войск Украины, уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска воздушно-космической обороны, украина, николаевская область, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Войска воздушно-космической обороны, Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:06 27.09.2022 (обновлено: 13:18 27.09.2022)
ВКС России нанесли удары по промзоне в Николаеве
Минобороны: ВКС России ударами по промзоне в Николаеве уничтожили до 50 украинских военных