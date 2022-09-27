https://ria.ru/20220927/vks-1819758837.html

ВКС России нанесли удары по промзоне в Николаеве

ВКС России нанесли удары по промзоне в Николаеве - РИА Новости, 27.09.2022

ВКС России нанесли удары по промзоне в Николаеве

Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки в Николаевской области до 50 военных Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:06

2022-09-27T13:06

2022-09-27T13:18

россия

войска воздушно-космической обороны

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803659719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_086bc8180a48cf75498041638f69e328.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки в Николаевской области до 50 военных Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.В министерстве заявили, что высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаев поражён пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады войск Украины, уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, войска воздушно-космической обороны, украина, николаевская область, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)