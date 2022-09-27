22:14 27.09.2022 (обновлено: 05:58 28.09.2022)
Nord Stream AG сообщил о физических повреждениях "Северного потока"
Nord Stream AG: точки повреждения на "Северном потоке" обнаружили в шведской и датской ИЭЗ
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Падение давления на обеих нитках "Северного потока" с большой долей вероятности вызвано физическими повреждениями на участках в Дании и Швеции, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
В компании подчеркнули, что немедленно проинформировали соответствующие службы береговой охраны о нарушении герметичности трубопровода. Там также уточнили, что повреждения выявили в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.
"Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно", — отметил оператор.
Накануне компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке — 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока".
Морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, "на "Северном потоке" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции, другая — в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу".
Как передает агентство Блумберг, Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель немецких служб безопасности заявил о доказательствах того, что "это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема".
Сертификация построенного газопровода "Северный поток — 2" остановилась после начала российской специальной военной операции на Украине. Прокачка по "Северному потоку" прекратилась из-за необходимости ремонтировать и обслуживать оборудование Siemens, чему мешают антироссийские санкции Запада. Активными противниками поставок российского газа в Европу являются США. В частности, они препятствовали строительству "Северного потока — 2", существенно затянув его сроки. Реализации проекта препятствовала и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа.