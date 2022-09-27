https://ria.ru/20220927/utechki-1819932057.html

Дания назвала ЧП на "Северных потоках" результатом преднамеренных действий

Дания назвала ЧП на "Северных потоках" результатом преднамеренных действий - РИА Новости, 28.09.2022

Дания назвала ЧП на "Северных потоках" результатом преднамеренных действий

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки на "Северных потоках" рассматриваются как результат преднамеренных действий, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-27T22:07

2022-09-27T22:07

2022-09-28T07:01

метте фредериксен

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки на "Северных потоках" рассматриваются как результат преднамеренных действий, передает агентство Рейтер.Премьер также заявила, что власти не видят прямой военной угрозы стране после чрезвычайного происшествия.В то же время, как отмечает министр энергетики страны Дан Йергенсен, по оценке властей, утечки на "Северных потоках" спровоцированы "взрывами", не произошли случайно, передает агентство.Как сообщает Франс Пресс, министр также заявил, что утечка может длиться "как минимум неделю".

https://ria.ru/20220927/potok-1819919136.html

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