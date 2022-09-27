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Дания назвала ЧП на "Северных потоках" результатом преднамеренных действий - РИА Новости, 28.09.2022
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Дания назвала ЧП на "Северных потоках" результатом преднамеренных действий
Дания назвала ЧП на "Северных потоках" результатом преднамеренных действий - РИА Новости, 28.09.2022
Дания назвала ЧП на "Северных потоках" результатом преднамеренных действий
Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки на "Северных потоках" рассматриваются как результат преднамеренных действий, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T22:07
2022-09-28T07:01
метте фредериксен
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки на "Северных потоках" рассматриваются как результат преднамеренных действий, передает агентство Рейтер.Премьер также заявила, что власти не видят прямой военной угрозы стране после чрезвычайного происшествия.В то же время, как отмечает министр энергетики страны Дан Йергенсен, по оценке властей, утечки на "Северных потоках" спровоцированы "взрывами", не произошли случайно, передает агентство.Как сообщает Франс Пресс, министр также заявил, что утечка может длиться "как минимум неделю".
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метте фредериксен, в мире, дания, северный поток, северный поток — 2, экономика
Метте Фредериксен, В мире, Дания, Северный поток, Северный поток — 2, Экономика
22:07 27.09.2022 (обновлено: 07:01 28.09.2022)
 
Дания назвала ЧП на "Северных потоках" результатом преднамеренных действий

Власти Дании назвали ЧП на "Северных потоках" результатом преднамеренных действий

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки на "Северных потоках" рассматриваются как результат преднамеренных действий, передает агентство Рейтер.
"Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во вторник, что утечки, обнаруженные в газопроводах "Северные потоки", явно вызваны преднамеренными действиями и не могли быть результатом случайности", - говорится в сообщении агентства.
Премьер также заявила, что власти не видят прямой военной угрозы стране после чрезвычайного происшествия.
В то же время, как отмечает министр энергетики страны Дан Йергенсен, по оценке властей, утечки на "Северных потоках" спровоцированы "взрывами", не произошли случайно, передает агентство.
Как сообщает Франс Пресс, министр также заявил, что утечка может длиться "как минимум неделю".
Место утечки на газопроводе Северный поток
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Метте ФредериксенВ миреДанияСеверный потокСеверный поток — 2Экономика
 
 
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