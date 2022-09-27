20:54 27.09.2022 (обновлено: 20:55 27.09.2022)
Датские геологи заявили о двух толчках в районе утечек с "Северных потоков"
Рейтер: датские геологи зарегистрировали два толчка во время утечек с "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Датская геологическая служба сообщила, что зарегистрировала 2 толчка в Балтийском море в то же время, когда произошли утечки с "Северных потоков", передает агентство Рейтер.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.
Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также неизвестны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
Как передает агентство Блумберг, Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщает журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможном саботаже после ЧП на "Северном потоке".