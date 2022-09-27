https://ria.ru/20220927/utechki-1819922424.html

Датские геологи заявили о двух толчках в районе утечек с "Северных потоков"

Датские геологи заявили о двух толчках в районе утечек с "Северных потоков" - РИА Новости, 27.09.2022

Датские геологи заявили о двух толчках в районе утечек с "Северных потоков"

Датская геологическая служба сообщила, что зарегистрировала 2 толчка в Балтийском море в то же время, когда произошли утечки с "Северных потоков", передает... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T20:54

2022-09-27T20:54

2022-09-27T20:55

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nord stream 2 ag

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Датская геологическая служба сообщила, что зарегистрировала 2 толчка в Балтийском море в то же время, когда произошли утечки с "Северных потоков", передает агентство Рейтер."Два сейсмических толчка, больше похожих на взрывы, чем на те, что фиксируются при землетрясениях, были зарегистрированы в понедельник на сейсмографических станциях в Дании, Швеции и Германии", - говорится в сообщении агентства.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также неизвестны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.Как передает агентство Блумберг, Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщает журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможном саботаже после ЧП на "Северном потоке".

https://ria.ru/20220927/potok-1819919136.html

https://ria.ru/20220927/diversiya-1819749900.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дания, швеция, германия, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2