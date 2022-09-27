https://ria.ru/20220927/upravlenie-1819759395.html
ВС России уничтожили шесть украинских пунктов управления
ВС России уничтожили шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 27.09.2022
ВС России уничтожили шесть украинских пунктов управления
ВС России ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили шесть пунктов управления украинских войск, сообщили... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:08
2022-09-27T13:08
2022-09-27T13:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
херсонская область
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВС России ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили шесть пунктов управления украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления украинских войск в районах населенных пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артёмовск (все – ДНР) и Сухой Ставок Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
херсонская область
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Минобороны РФ: за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в ДНР и Херсонской области
Брифинг Минобороны РФ:
– ВКС России уничтожили до 100 боевиков полка спецназначения "Гепард" нацгвардии Украины и более 50 наемников в Запорожье;
– Российские летчики-истребители сбили два украинских МиГ-29 в Херсонской области;
– 81-я аэромобильная бригада ВСУ потеряла в ДНР после огневого поражения российскими войсками более 150 человек;
2022-09-27T13:08
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донецкая народная республика, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Херсонская область
13:08 27.09.2022 (обновлено: 13:48 27.09.2022)
ВС России уничтожили шесть украинских пунктов управления
Минобороны: ВС России уничтожили шесть пунктов управления ВСУ и 62 артподразделения