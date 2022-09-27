https://ria.ru/20220927/upravlenie-1819759395.html

ВС России уничтожили шесть украинских пунктов управления

ВС России уничтожили шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 27.09.2022

ВС России уничтожили шесть украинских пунктов управления

ВС России ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили шесть пунктов управления украинских войск, сообщили... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:08

2022-09-27T13:08

2022-09-27T13:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819772303_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5a685f0fb0dea2c408618a10c6b58d9.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВС России ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили шесть пунктов управления украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления украинских войск в районах населенных пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артёмовск (все – ДНР) и Сухой Ставок Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в ДНР и Херсонской области Брифинг Минобороны РФ: – ВКС России уничтожили до 100 боевиков полка спецназначения "Гепард" нацгвардии Украины и более 50 наемников в Запорожье; – Российские летчики-истребители сбили два украинских МиГ-29 в Херсонской области; – 81-я аэромобильная бригада ВСУ потеряла в ДНР после огневого поражения российскими войсками более 150 человек; 2022-09-27T13:08 true PT2M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, херсонская область