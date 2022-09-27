https://ria.ru/20220927/ukraina-1819732284.html

Украина ждет от Эстонии модули и мобильные госпитали

Украина ждет от Эстонии модули и мобильные госпитали - РИА Новости, 27.09.2022

Украина ждет от Эстонии модули и мобильные госпитали

Украина ожидает, что Эстония предоставит ей модульные госпитали для усиления медицинской инфраструктуры регионов, понесших ущерб из-за боевых действий, а также... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:43

2022-09-27T11:43

2022-09-27T11:43

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украина ожидает, что Эстония предоставит ей модульные госпитали для усиления медицинской инфраструктуры регионов, понесших ущерб из-за боевых действий, а также присоединится к развитию IT-решений в сфере здравоохранения, сообщил первый замминистра здравоохранения Украины Александр Комарида.Комарида провел встречу с министром экономики и инфраструктуры Эстонии Рииной Сиккут и послом Эстонии на Украине Каймо Кууско."Сейчас у нас есть актуальная потребность в модульных конструкциях с возможностью автономной работы. Коллеги из Эстонии смогут поставить нам такие модули и мобильные госпитали для того, чтобы их можно было использовать при восстановлении разрушенных зданий", - приводит слова Комариды издание УНН.Он отметил, что коллеги из Эстонии будут участвовать в развитии системы реабилитации на Украине. Также одним из вопросов сотрудничества станет развитие IT-решений для отрасли здравоохранения.Ранее глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий сообщил, что в области планируют открыть специализированную клинику протезирования и реабилитации людей, пострадавших в результате боевых действий, – Superhuman Center.

https://ria.ru/20220826/posylki-1812436604.html

https://ria.ru/20220921/ukraina-1818414258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония, украина