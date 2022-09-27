https://ria.ru/20220927/udmurtiya-1819894168.html
Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи
Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи - РИА Новости, 27.09.2022
Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил республиканской комиссии разбирать индивидуально каждый случай при частичной мобилизации граждан. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:42
2022-09-27T18:42
2022-09-27T18:46
удмуртская республика
александр бречалов
владимир путин
сергей шойгу
россия
запорожье
украина
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819429277_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_1fa1a70dff80199b98e613a9c30a94e0.jpg
УФА, 27 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил республиканской комиссии разбирать индивидуально каждый случай при частичной мобилизации граждан.Ранее сообщалось, что из Удмуртии в учебные части отправились 10 человек."В рамках кампании от Удмуртии отправились в учебные части на переподготовку военно-учетных специальностей уже 10 человек, и мы знаем каждого. Сегодня готовятся к отправке еще группы, их существенная часть — добровольцы. После объявления президентом страны частичной мобилизации они изъявили такое желание – это профессиональные люди — офицерский, сержантский и рядовой состав, имеющие боевой опыт или прошедшие специальную подготовку", - заявил Бречалов журналистам.Он добавил, что власти региона учитывают опыт сбоев по отправке мобилизованных в некоторых регионах и разбирают все случаи индивидуально. "Этот опыт, безусловно, нами учитывается и нельзя допускать ошибок — республиканской комиссией разбираются все случаи индивидуально", - сказал Бречалов.По его словам, родным и близким мобилизованных окажется поддержка. "Каждая семья на моём личном контроле. Наша задача тоже важна — подставить плечо и быть рядом с их родными", - добавил глава Удмуртии.Бречалов отметил, что "Удмуртия — оборонный щит России, здесь сосредоточено сразу 12 оборонных заводов, перед каждым из которых стоят свои задачи". "Их работники вносят огромный вклад для выполнения главных целей СВО, в защиту наших граждан, в том числе на территории ЛДНР, Запорожья, Херсона", - подчеркнул он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220725/udmurtiya-1804751941.html
россия
запорожье
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819429277_156:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_6d2e7bf94e531cc4afc52f6078cd611c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, владимир путин, сергей шойгу, россия, запорожье, украина, частичная мобилизация в россии
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Запорожье, Украина, Частичная мобилизация в России
18:42 27.09.2022 (обновлено: 18:46 27.09.2022)
Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи
Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи индивидуально
УФА, 27 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил республиканской комиссии разбирать индивидуально каждый случай при частичной мобилизации граждан.
Ранее сообщалось, что из Удмуртии в учебные части отправились 10 человек.
"В рамках кампании от Удмуртии отправились в учебные части на переподготовку военно-учетных специальностей уже 10 человек, и мы знаем каждого. Сегодня готовятся к отправке еще группы, их существенная часть — добровольцы. После объявления президентом страны частичной мобилизации они изъявили такое желание – это профессиональные люди — офицерский, сержантский и рядовой состав, имеющие боевой опыт или прошедшие специальную подготовку", - заявил Бречалов журналистам.
Он добавил, что власти региона учитывают опыт сбоев по отправке мобилизованных в некоторых регионах и разбирают все случаи индивидуально. "Этот опыт, безусловно, нами учитывается и нельзя допускать ошибок — республиканской комиссией разбираются все случаи индивидуально", - сказал Бречалов.
По его словам, родным и близким мобилизованных окажется поддержка. "Каждая семья на моём личном контроле. Наша задача тоже важна — подставить плечо и быть рядом с их родными", - добавил глава Удмуртии.
Бречалов отметил, что "Удмуртия — оборонный щит России
, здесь сосредоточено сразу 12 оборонных заводов, перед каждым из которых стоят свои задачи". "Их работники вносят огромный вклад для выполнения главных целей СВО, в защиту наших граждан, в том числе на территории ЛДНР, Запорожья
, Херсона", - подчеркнул он.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Другие новости региона читайте здесь>>