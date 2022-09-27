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Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи - РИА Новости, 27.09.2022
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Удмуртская Республика
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Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи
Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи - РИА Новости, 27.09.2022
Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил республиканской комиссии разбирать индивидуально каждый случай при частичной мобилизации граждан. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:42
2022-09-27T18:46
удмуртская республика
александр бречалов
владимир путин
сергей шойгу
россия
запорожье
украина
частичная мобилизация в россии
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УФА, 27 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил республиканской комиссии разбирать индивидуально каждый случай при частичной мобилизации граждан.Ранее сообщалось, что из Удмуртии в учебные части отправились 10 человек."В рамках кампании от Удмуртии отправились в учебные части на переподготовку военно-учетных специальностей уже 10 человек, и мы знаем каждого. Сегодня готовятся к отправке еще группы, их существенная часть — добровольцы. После объявления президентом страны частичной мобилизации они изъявили такое желание – это профессиональные люди — офицерский, сержантский и рядовой состав, имеющие боевой опыт или прошедшие специальную подготовку", - заявил Бречалов журналистам.Он добавил, что власти региона учитывают опыт сбоев по отправке мобилизованных в некоторых регионах и разбирают все случаи индивидуально. "Этот опыт, безусловно, нами учитывается и нельзя допускать ошибок — республиканской комиссией разбираются все случаи индивидуально", - сказал Бречалов.По его словам, родным и близким мобилизованных окажется поддержка. "Каждая семья на моём личном контроле. Наша задача тоже важна — подставить плечо и быть рядом с их родными", - добавил глава Удмуртии.Бречалов отметил, что "Удмуртия — оборонный щит России, здесь сосредоточено сразу 12 оборонных заводов, перед каждым из которых стоят свои задачи". "Их работники вносят огромный вклад для выполнения главных целей СВО, в защиту наших граждан, в том числе на территории ЛДНР, Запорожья, Херсона", - подчеркнул он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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александр бречалов, владимир путин, сергей шойгу, россия, запорожье, украина, частичная мобилизация в россии
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Запорожье, Украина, Частичная мобилизация в России
18:42 27.09.2022 (обновлено: 18:46 27.09.2022)
 
Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи

Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи индивидуально

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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УФА, 27 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил республиканской комиссии разбирать индивидуально каждый случай при частичной мобилизации граждан.
Ранее сообщалось, что из Удмуртии в учебные части отправились 10 человек.
"В рамках кампании от Удмуртии отправились в учебные части на переподготовку военно-учетных специальностей уже 10 человек, и мы знаем каждого. Сегодня готовятся к отправке еще группы, их существенная часть — добровольцы. После объявления президентом страны частичной мобилизации они изъявили такое желание – это профессиональные люди — офицерский, сержантский и рядовой состав, имеющие боевой опыт или прошедшие специальную подготовку", - заявил Бречалов журналистам.
Он добавил, что власти региона учитывают опыт сбоев по отправке мобилизованных в некоторых регионах и разбирают все случаи индивидуально. "Этот опыт, безусловно, нами учитывается и нельзя допускать ошибок — республиканской комиссией разбираются все случаи индивидуально", - сказал Бречалов.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 12:34Удмуртская Республика
Оборонные заводы Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства
По его словам, родным и близким мобилизованных окажется поддержка. "Каждая семья на моём личном контроле. Наша задача тоже важна — подставить плечо и быть рядом с их родными", - добавил глава Удмуртии.
Бречалов отметил, что "Удмуртия — оборонный щит России, здесь сосредоточено сразу 12 оборонных заводов, перед каждым из которых стоят свои задачи". "Их работники вносят огромный вклад для выполнения главных целей СВО, в защиту наших граждан, в том числе на территории ЛДНР, Запорожья, Херсона", - подчеркнул он.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияЗапорожьеУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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