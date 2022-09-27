https://ria.ru/20220927/udmurtiya-1819894168.html

Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи

Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи - РИА Новости, 27.09.2022

Бречалов: комиссия по частичной мобилизации разберет все случаи

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил республиканской комиссии разбирать индивидуально каждый случай при частичной мобилизации граждан. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:42

2022-09-27T18:42

2022-09-27T18:46

удмуртская республика

александр бречалов

владимир путин

сергей шойгу

россия

запорожье

украина

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819429277_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_1fa1a70dff80199b98e613a9c30a94e0.jpg

УФА, 27 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил республиканской комиссии разбирать индивидуально каждый случай при частичной мобилизации граждан.Ранее сообщалось, что из Удмуртии в учебные части отправились 10 человек."В рамках кампании от Удмуртии отправились в учебные части на переподготовку военно-учетных специальностей уже 10 человек, и мы знаем каждого. Сегодня готовятся к отправке еще группы, их существенная часть — добровольцы. После объявления президентом страны частичной мобилизации они изъявили такое желание – это профессиональные люди — офицерский, сержантский и рядовой состав, имеющие боевой опыт или прошедшие специальную подготовку", - заявил Бречалов журналистам.Он добавил, что власти региона учитывают опыт сбоев по отправке мобилизованных в некоторых регионах и разбирают все случаи индивидуально. "Этот опыт, безусловно, нами учитывается и нельзя допускать ошибок — республиканской комиссией разбираются все случаи индивидуально", - сказал Бречалов.По его словам, родным и близким мобилизованных окажется поддержка. "Каждая семья на моём личном контроле. Наша задача тоже важна — подставить плечо и быть рядом с их родными", - добавил глава Удмуртии.Бречалов отметил, что "Удмуртия — оборонный щит России, здесь сосредоточено сразу 12 оборонных заводов, перед каждым из которых стоят свои задачи". "Их работники вносят огромный вклад для выполнения главных целей СВО, в защиту наших граждан, в том числе на территории ЛДНР, Запорожья, Херсона", - подчеркнул он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220725/udmurtiya-1804751941.html

россия

запорожье

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр бречалов, владимир путин, сергей шойгу, россия, запорожье, украина, частичная мобилизация в россии