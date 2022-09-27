https://ria.ru/20220927/turkishairlines-1819788806.html

Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов до конца года

Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов до конца года - РИА Новости, 27.09.2022

Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов до конца года

Авиакомпания Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов-на-Дону до конца года, сообщается на официальном сайте перевозчика. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:21

2022-09-27T17:21

2022-09-27T17:21

туризм

ростов-на-дону

сочи

екатеринбург

turkish airlines

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белоруссия

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов-на-Дону до конца года, сообщается на официальном сайте перевозчика."Наши рейсы в Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Минск (Белоруссия), а также в обратных направлениях отменены до 31 декабря 2022 года", — сказали в пресс-службе.Уточняется, что такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства Украины.В понедельник режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 4 октября. Временно закрыты аэропорты в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Ранее в СМИ появилась информация, что Turkish Airlines все чаще начали терять багаж пассажиров. По прибытии в столичные аэропорты туристы вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы оформить заявления на поиск своих чемоданов. Эксперты связывают это с резким увеличением количества авиаперевозок и нехваткой рабочих рук.

https://ria.ru/20220927/aeroflot-1819744454.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

ростов-на-дону, сочи, екатеринбург, turkish airlines, минск, белоруссия, россия, авиарейсы, новости - туризм, туризм