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Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов до конца года - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220927/turkishairlines-1819788806.html
Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов до конца года
Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов до конца года - РИА Новости, 27.09.2022
Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов до конца года
Авиакомпания Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов-на-Дону до конца года, сообщается на официальном сайте перевозчика. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:21
2022-09-27T17:21
туризм
ростов-на-дону
сочи
екатеринбург
turkish airlines
минск
белоруссия
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов-на-Дону до конца года, сообщается на официальном сайте перевозчика."Наши рейсы в Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Минск (Белоруссия), а также в обратных направлениях отменены до 31 декабря 2022 года", — сказали в пресс-службе.Уточняется, что такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства Украины.В понедельник режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 4 октября. Временно закрыты аэропорты в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Ранее в СМИ появилась информация, что Turkish Airlines все чаще начали терять багаж пассажиров. По прибытии в столичные аэропорты туристы вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы оформить заявления на поиск своих чемоданов. Эксперты связывают это с резким увеличением количества авиаперевозок и нехваткой рабочих рук.
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ростов-на-дону, сочи, екатеринбург, turkish airlines, минск, белоруссия, россия, авиарейсы, новости - туризм, туризм
Туризм, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Turkish Airlines, Минск, Белоруссия, Россия, авиарейсы, Новости - Туризм, Туризм
17:21 27.09.2022
 
Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов до конца года

Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов-на-Дону до 31 декабря

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Сочи и Ростов-на-Дону до конца года, сообщается на официальном сайте перевозчика.
"Наши рейсы в Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Минск (Белоруссия), а также в обратных направлениях отменены до 31 декабря 2022 года", — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства Украины.
В понедельник режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 4 октября. Временно закрыты аэропорты в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что Turkish Airlines все чаще начали терять багаж пассажиров. По прибытии в столичные аэропорты туристы вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы оформить заявления на поиск своих чемоданов. Эксперты связывают это с резким увеличением количества авиаперевозок и нехваткой рабочих рук.
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