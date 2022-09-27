https://ria.ru/20220927/transport-1819776942.html
Ярославская область разработала план модернизации общественного транспорта
Ярославская область разработала план модернизации общественного транспорта - РИА Новости, 27.09.2022
Ярославская область разработала план модернизации общественного транспорта
Правительство Ярославской области представило депутатам облдумы план модернизации системы общественного транспорта, народные избранники одобрили его, сообщает... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:52
2022-09-27T13:52
2022-09-27T13:53
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области представило депутатам облдумы план модернизации системы общественного транспорта, народные избранники одобрили его, сообщает пресс-служба правительства региона."Депутаты областной думы поддержали предложенный правительством региона бюджет мероприятий по комплексной модернизации транспорта общего пользования в Ярославле и Ярославском районе. В ближайшие два года на эти цели правительство области предлагает направить 15,8 миллиарда рублей: 14,5 миллиарда рублей на автотранспорт и 1,3 миллиарда рублей – на трамвайный", - говорится в сообщении.По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, запланированные расходы соответствуют объему перевозок, который необходим для удовлетворения потребностей населения. Правительство региона ставит главной задачей обеспечить людям комфортное и безопасное передвижение на общественном транспорте, подчеркнула директор департамента.Комплексная модернизация, по информации областного правительства, предусматривает два новых принципа организации работы общественного транспорта. Во-первых, это переход на брутто-контракты. Перевозчики будут получать деньги за качественно выполненную транспортную работу, что позволит исключить гонки за пассажирами и повысить безопасность перевозок. Во-вторых, планируется внедрение комплексного цифрового решения для обеспечения полного цикла перевозок."Модернизация системы транспорта общего пользования – это переход на совершенно новый уровень транспортного обслуживания. Для этого необходимо подготовить аукционную документацию, провести конкурентные процедуры и заключить долгосрочные государственные контракты с перевозчиками. Отбор перевозчиков возможен и будет производиться только на основании открытого конкурса в соответствии с требованиями 44-ФЗ", - цитирует пресс-служба областного правительства Татьяну Черемных.Отмечается, что переход к работе по новым условиям будет осуществляться поэтапно в феврале – апреле 2023 года.
https://ria.ru/20220908/dorogi-1815442072.html
https://ria.ru/20220905/finansirovanie-1814664672.html
https://ria.ru/20220905/dvory-1814643407.html
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РИА Новости
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ярославская область, ярославль, ярославский район, россия, транспорт, общественный транспорт
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Ярославский район, Россия, Транспорт, Общественный транспорт
13:52 27.09.2022 (обновлено: 13:53 27.09.2022)
Ярославская область разработала план модернизации общественного транспорта
Правительство Ярославской области представило план модернизации общественного транспорта
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости.
Правительство Ярославской области представило депутатам облдумы план модернизации системы общественного транспорта, народные избранники одобрили его, сообщает
пресс-служба правительства региона.
"Депутаты областной думы поддержали предложенный правительством региона бюджет мероприятий по комплексной модернизации транспорта общего пользования в Ярославле
и Ярославском районе
. В ближайшие два года на эти цели правительство области предлагает направить 15,8 миллиарда рублей: 14,5 миллиарда рублей на автотранспорт и 1,3 миллиарда рублей – на трамвайный", - говорится в сообщении.
По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, запланированные расходы соответствуют объему перевозок, который необходим для удовлетворения потребностей населения. Правительство региона ставит главной задачей обеспечить людям комфортное и безопасное передвижение на общественном транспорте, подчеркнула директор департамента.
Комплексная модернизация, по информации областного правительства, предусматривает два новых принципа организации работы общественного транспорта. Во-первых, это переход на брутто-контракты. Перевозчики будут получать деньги за качественно выполненную транспортную работу, что позволит исключить гонки за пассажирами и повысить безопасность перевозок. Во-вторых, планируется внедрение комплексного цифрового решения для обеспечения полного цикла перевозок.
"Модернизация системы транспорта общего пользования – это переход на совершенно новый уровень транспортного обслуживания. Для этого необходимо подготовить аукционную документацию, провести конкурентные процедуры и заключить долгосрочные государственные контракты с перевозчиками. Отбор перевозчиков возможен и будет производиться только на основании открытого конкурса в соответствии с требованиями 44-ФЗ", - цитирует пресс-служба областного правительства Татьяну Черемных.
Отмечается, что переход к работе по новым условиям будет осуществляться поэтапно в феврале – апреле 2023 года.