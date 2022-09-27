https://ria.ru/20220927/tatarstan-1819834622.html

Заезд мобилизованных жителей Татарстана продлится до 1 октября

Заезд мобилизованных жителей Татарстана продлится до 1 октября - РИА Новости, 27.09.2022

Заезд мобилизованных жителей Татарстана продлится до 1 октября

Заезд жителей Татарстана на сборные пункты в рамках объявленной в РФ частичной мобилизации продлится до 1 октября, после чего начнется подготовка, сообщает... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:24

2022-09-27T16:24

2022-09-27T16:24

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

частичная мобилизация в россии

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КАЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Заезд жителей Татарстана на сборные пункты в рамках объявленной в РФ частичной мобилизации продлится до 1 октября, после чего начнется подготовка, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил пункт сбора мобилизованных, организованный на базе выставочного центра "Казань Экспо". На объекте размещают прибывающих из районов республики… Заезд мобилизованных будет проводиться до 1 октября. Затем начнется подготовка", - говорится в сообщении.Минниханов осмотрел, как на "Казань Экспо" организованы зоны отдыха и приема пищи. Трехразовое горячее питание обеспечивает департамент продовольствия и социального питания Казани. Развернуты четыре зоны для размещения столовых. Глава республики поручил самым внимательным образом следить за качеством питания. Кроме того, на объекте есть медицинский пункт, организована выездная торговля, пункт охраны.Президент Татарстана обратил внимание на необходимость создания требуемых санитарных условий. В ближайшее время к пунктам сбора мобилизованных будут доставлены мобильные бани.Ранее глава республики, возглавляющий призывную комиссию Татарстана, поручил главам муниципалитетов выделить местным военкоматам дополнительные силы для извещения мобилизованных и обеспечить транспортом для перевозки призванных на службу из районов в Казань. Минтранс региона в рамках частичной мобилизации выделил для перевозки мобилизованных 25 единиц грузовой техники.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220923/kazan-1819043663.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), частичная мобилизация в россии