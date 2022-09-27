https://ria.ru/20220927/svyaschennik-1819717410.html

Священник рассказал о смысле праздника Крестовоздвижения

Священник рассказал о смысле праздника Крестовоздвижения - РИА Новости, 27.09.2022

Священник рассказал о смысле праздника Крестовоздвижения

Праздник Воздвижения Креста Господня, который в Русской церкви отмечают во вторник, напоминает верующим о самом главном символе христианства – кресте, заявил... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:49

2022-09-27T10:49

2022-09-27T10:49

религия

иисус христос

сергий радонежский

иерусалим

россия

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149441/00/1494410072_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_32efd4c6fb08fa6f554c5f731ec08ac9.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Праздник Воздвижения Креста Господня, который в Русской церкви отмечают во вторник, напоминает верующим о самом главном символе христианства – кресте, заявил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков.Русская церковь празднует 27 сентября Воздвижение Креста Господня. Праздник посвящен обретению (находке) креста, на котором был распят Иисус Христос. Эту святыню нашли в 326 году в результате археологической экспедиции в Иерусалиме. Ее организовала императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и считают святыней. Этот крест выставили (воздвигали) – для поклонения. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России."Праздник Крестовоздвижения нас обращает к почитанию распятия – Креста Христова. Для всех христиан распятие – очень важный, центральный символ нашей веры, христианства", - сказал Волков.Праздник Воздвижения – двунадесятый – один из 12 главных в православном календаре. В этот день предписан строгий пост – без рыбы, мяса и молочных продуктов. Празднование длится неделю, в это время в храмах на аналое наряду с иконами, посвященными празднику, для почитания выставляется распятие. Все желающие по традиции могут приложиться к образу святыни.

https://ria.ru/20220205/kreschenie-1771247983.html

https://ria.ru/20220927/vozdvizhenie-1819639697.html

иерусалим

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, сергий радонежский, иерусалим, россия, религия