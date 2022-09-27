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Священник рассказал о смысле праздника Крестовоздвижения - РИА Новости, 27.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220927/svyaschennik-1819717410.html
Священник рассказал о смысле праздника Крестовоздвижения
Священник рассказал о смысле праздника Крестовоздвижения - РИА Новости, 27.09.2022
Священник рассказал о смысле праздника Крестовоздвижения
Праздник Воздвижения Креста Господня, который в Русской церкви отмечают во вторник, напоминает верующим о самом главном символе христианства – кресте, заявил... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:49
2022-09-27T10:49
религия
иисус христос
сергий радонежский
иерусалим
россия
религия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Праздник Воздвижения Креста Господня, который в Русской церкви отмечают во вторник, напоминает верующим о самом главном символе христианства – кресте, заявил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков.Русская церковь празднует 27 сентября Воздвижение Креста Господня. Праздник посвящен обретению (находке) креста, на котором был распят Иисус Христос. Эту святыню нашли в 326 году в результате археологической экспедиции в Иерусалиме. Ее организовала императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и считают святыней. Этот крест выставили (воздвигали) – для поклонения. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России."Праздник Крестовоздвижения нас обращает к почитанию распятия – Креста Христова. Для всех христиан распятие – очень важный, центральный символ нашей веры, христианства", - сказал Волков.Праздник Воздвижения – двунадесятый – один из 12 главных в православном календаре. В этот день предписан строгий пост – без рыбы, мяса и молочных продуктов. Празднование длится неделю, в это время в храмах на аналое наряду с иконами, посвященными празднику, для почитания выставляется распятие. Все желающие по традиции могут приложиться к образу святыни.
https://ria.ru/20220205/kreschenie-1771247983.html
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иисус христос, сергий радонежский, иерусалим, россия, религия
Религия, Иисус Христос, Сергий Радонежский, Иерусалим, Россия, Религия
10:49 27.09.2022
 

Священник рассказал о смысле праздника Крестовоздвижения

© РИА Новости / Александр НатрускинПресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Праздник Воздвижения Креста Господня, который в Русской церкви отмечают во вторник, напоминает верующим о самом главном символе христианства – кресте, заявил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков.
Русская церковь празднует 27 сентября Воздвижение Креста Господня. Праздник посвящен обретению (находке) креста, на котором был распят Иисус Христос. Эту святыню нашли в 326 году в результате археологической экспедиции в Иерусалиме. Ее организовала императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и считают святыней. Этот крест выставили (воздвигали) – для поклонения. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России.
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"Праздник Крестовоздвижения нас обращает к почитанию распятия – Креста Христова. Для всех христиан распятие – очень важный, центральный символ нашей веры, христианства", - сказал Волков.
Праздник Воздвижения – двунадесятый – один из 12 главных в православном календаре. В этот день предписан строгий пост – без рыбы, мяса и молочных продуктов. Празднование длится неделю, в это время в храмах на аналое наряду с иконами, посвященными празднику, для почитания выставляется распятие. Все желающие по традиции могут приложиться к образу святыни.
Икона Воздвижение креста - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
00:00Религия
В России отмечают праздник Воздвижения Креста Господня
 
РелигияИисус ХристосСергий РадонежскийИерусалимРоссияРелигия
 
 
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